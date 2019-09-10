Президент Франции приедет в Москву на Парад Победы

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность посетить парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра иностранных дел Франции.

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Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Москву и принять участие в качестве гостя на Параде Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Информацию об этом озвучил министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Приехать на парад президента Франции пригласил российский лидер Владимир Путин. В последнее дни между Москвой и Парижем наметился диалог, который разбил лед, образовавшийся в отношениях двух государств за последние пять лет. Информацию о том, что Макрон принял приглашение, подтвердила пресс-служба Кремля и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили главы 17 государств.

Так, "Военное обозрение" сегодня писало о том, что Сергей Шойгу огласил готовность военных ведомств восстановить сотрудничество: это заявление российский министр обороны сделал в ходе визита своей французской коллеги.