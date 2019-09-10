Войти
10.09.2019
Военное обозрение

Президент Франции приедет в Москву на Парад Победы

333
0
0

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность посетить парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра иностранных дел Франции.

Источник изображения: topwar.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Москву и принять участие в качестве гостя на Параде Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Информацию об этом озвучил министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Приехать на парад президента Франции пригласил российский лидер Владимир Путин. В последнее дни между Москвой и Парижем наметился диалог, который разбил лед, образовавшийся в отношениях двух государств за последние пять лет. Информацию о том, что Макрон принял приглашение, подтвердила пресс-служба Кремля и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили главы 17 государств.

Так, "Военное обозрение" сегодня писало о том, что Сергей Шойгу огласил готовность военных ведомств восстановить сотрудничество: это заявление российский министр обороны сделал в ходе визита своей французской коллеги.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
10.09.2019
Россия и Франция обсудили вопросы стратегической стабильности
10.09.2019
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
28.08.2019
"Незаконное соглашение": кто в Венесуэле не дружит с Россией
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
02.12.2015
В небесах и на море
14.11.2012
С чистого листа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.09 06:57
  • 142
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 06:44
  • 1
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 10.09 01:37
  • 1
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
  • 10.09 01:32
  • 1
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 00:17
  • 9
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 09.09 23:57
  • 7
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 09.09 23:49
  • 1
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 09.09 23:36
  • 6
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 09.09 23:19
  • 6
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 09.09 18:46
  • 7
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 09.09 18:01
  • 2
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
  • 09.09 17:17
  • 2
Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра
  • 09.09 17:02
  • 25
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 09.09 15:57
  • 1
Чем сильны войска Центрального военного округа
  • 09.09 15:48
  • 37
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами