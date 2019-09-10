Российский крейсер посетит Египет
Танкер и буксир Северного флота России пополняют запасы на Кипре
Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" во вторник зайдет в Александрию, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.
"10 сентября в египетский порт Александрию зайдёт ракетный крейсер "Маршал Устинов". Его деловой заход займёт несколько дней", - говорится в сообщении флота.
"Маршал Устинов" находится в дальнем походе в Средиземном море.
"В понедельник два судна Северного флота - танкер "Вязьма" и буксир СБ-406, обеспечивающие дальний поход в Средиземном море ракетного крейсера "Маршал Устинов", совершили деловой заход в столицу Кипра - порт Лимасол", - отмечается в сообщении Северного флота.
В течение двух дней экипажи буксира и танкера пополнят запасы воды, топлива и продовольствия, сообщили военные.
Отряд боевых кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошёл в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир и провели ряд учений оборонительной направленности.
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