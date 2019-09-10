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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Российский крейсер посетит Египет

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 20 июля 2018.
Источник изображения: Internet

Танкер и буксир Северного флота России пополняют запасы на Кипре

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" во вторник зайдет в Александрию, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

"10 сентября в египетский порт Александрию зайдёт ракетный крейсер "Маршал Устинов". Его деловой заход займёт несколько дней", - говорится в сообщении флота.

"Маршал Устинов" находится в дальнем походе в Средиземном море.

"В понедельник два судна Северного флота - танкер "Вязьма" и буксир СБ-406, обеспечивающие дальний поход в Средиземном море ракетного крейсера "Маршал Устинов", совершили деловой заход в столицу Кипра - порт Лимасол", - отмечается в сообщении Северного флота.

В течение двух дней экипажи буксира и танкера пополнят запасы воды, топлива и продовольствия, сообщили военные.

Отряд боевых кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошёл в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир и провели ряд учений оборонительной направленности.

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