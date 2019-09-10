Контракт на поставку Турции С-400 будет реализован, несмотря на угрозы санкций со стороны Минфина США, заявляют в Госдуме

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты, заявляя о возможных санкциях против Анкары, не помешают выполнению контракта на поставку Турции российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, заявил "Интерфаксу" в понедельник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Я не думаю, что эта угроза способна как-то помешать реализации контракта на поставку систем противовоздушной обороны С-400 в Турецкую Республику. Контракт будет выполнен", - сказал Красов.

Так он прокомментировал заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что Вашингтон продолжает изучение возможности введения санкций в отношении Турции за приобретение С-400.

"Мы рассматриваем это (возможность введения санкций - ИФ). Но я не буду делать комментариев относительно каких-либо конкретных решений", - приводит слова министра агентство Bloomberg.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля. Поставки осуществлялись военно-транспортными самолетами Минобороны РФ. Они выполнили три десятка рейсов. По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.

Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. На втором этапе элементы С-400 будут доставлены в Турцию несколькими десятками рейсов военно-транспортных самолетов Минобороны РФ, сообщил 28 августа, отвнечая на вопрос "Интерфакса" директор Федеральной службы пор военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

В июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году.

"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой С-400. Кроме того, Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. В США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместима с системами НАТО.