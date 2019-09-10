Москва и Вашингтон продолжат деполитизированный диалог по противодействию терроризму - МИД РФ

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В Вене под сопредседательством замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана прошла встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму.

"Были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия террористическим угрозам. Представители компетентных ведомств России и США провели обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам антитеррористической повестки дня, а также ключевым направлениям дальнейшего взаимодействия двух стран в этой сфере", - говорится в сообщении, размешенном в понедельник вечером на сайте МИД РФ.