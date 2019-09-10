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10.09.2019
ТАСС

Рогозин показал, как поисковики встречали робота "Федора" после возвращения на Землю

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Источник изображения: Фото: страница Роскосмоса в Facebook

Кадры сопровождаются песней на стихи главы Роскосмоса "Над Землей летит корабль"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил в YouTube-канале видео по итогам работы робота "Федора" (Skybot F-850) на МКС. На кадрах видно, как поисковики встречают его в степи Казахстана.

"Клип о работе робота FEDOR на МКС", - говорится в подписи.

На видео можно увидеть, как космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов переносят робота на борт МКС из пилотируемого корабля "Союз МС-14". В клипе показана работа "Федора" с дрелью, полотенцем, электрооборудованием. Также запечатлен момент расстыковки корабля с Международной космической станцией.

В конце поисковики сначала заглядывают через иллюминатор в корабль, после чего открывают люк "Союза МС-14", где сидит робот. Кадры сопровождаются песней на стихи Рогозина "Над Землей летит корабль". В титрах указано, что следующим вызовом для робота будет выход в открытый космос.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту, совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган 7 сентября. Во вторник он будет доставлен в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в подмосковный город Королев.

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС состоялась 27 августа со второй попытки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Фёдор
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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Робот
Союз ПКК
Союз-2 РН
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