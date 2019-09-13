Что-то с памятью нашей стало… Из истории авиастроения Украины

Недавно в Киеве с помпой открыли памятник нашему знаменитому земляку И.И. Сикорскому.

Памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому.

«Теперь памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому увидят все жители и гости столицы, которые приезжают в аэропорт "Киев". Скульптором монумента является Владимир Журавель. Автор (ну не верю я!) идеи – мэр города Виталий Кличко. Памятник возвели при поддержке дирекции международного аэропорта "Киев", который недавно назвали именем легендарного авиаконструктора».

В этой статье я хочу поразмышлять о нашей национальной памяти, о показном, и истинном, о неизвестных широким слоям населения людях, которые жили, учились, работали в Украине и Киеве, в частности, и чей вклад в воздухоплавание признан и применяется во всем мире.

В Украине об Игоре Сикорском, как о выдающемся своем сыне, в Киеве вспомнили в 2011 году, и то, не по своей воле: «97 депутатов Киевсовета проголосовали за переименование улицы Танковой в ул. имени авиаконструктора Игоря Сикорского. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Данный вопрос был внесен в повестку дня пленарного заседания в ответ на обращение Посольства США. Вопрос переименования улицы был неотложным, поскольку на конец октября запланировано открытие нового офиса посольства». А спустя 5 лет Приказом министра образования и науки Украины Лилии Гриневич от 17 августа 2016 года № 992 "О присвоении имени Национальному техническому университету Украины "Киевский политехнический институт" университету было присвоено имя его бывшего студента, выдающегося авиаконструктора ХХ века Игоря Сикорского.

Талантливый мальчик родился ‎25 мая (‎6 июня‎) ‎1889 в Киеве. Из Википедии мы знаем, что учился он в Киевском политехническом институте в 1907-1911 годах. Здесь же, в Киеве, в 1908—1911 годах построил свои первые два простейших вертолёта соосной схемы без автомата перекоса. В 1909 году один из них был представлен на двухдневной воздухоплавательной выставке в Киеве. Но ни один из построенных вертолётов не смог взлететь с пилотом, и Сикорский переключился на постройку самолётов. В январе 1910 года испытал аэросани собственной конструкции, в 1910 году поднял в воздух первый самолёт своей конструкции С-2. В 1912 году переехал в Санкт-Петербург, где с 1912 по 1917 год работал главным конструктором в отделе Русско-Балтийского вагонного завода, и в 1912—1914 годах создал самолёты «Русский витязь», «Илья Муромец». В 1918 году он эмигрировал из России в Лондон, затем в Париж, а в 1919 году – в США.

Основной свой потенциал Игорь Сикорский реализовал уже в Соединенных Штатах Америки, чем США заслуженно гордятся. Продолжаем цитировать Википедию: в США Сикорский уже до 1939 года создал около пятнадцати типов самолётов. С 1939 года перешёл на конструирование вертолётов одновинтовой схемы с автоматом перекоса, получивших широкое распространение. Первый экспериментальный вертолёт Vought-Sikorsky 300, созданный Сикорским в США, оторвался от земли 14 сентября 1939 года. По существу, это был модернизированный вариант его первого вертолёта, созданного ещё в июле 1909 года. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сикорский,_Игорь_Иванович)

В отличие от официальных лиц, киевляне знали и любили Сикорского и раньше. Чудо, но это так - на улице Ярославов вал, что в центре Киева, до сих пор сохранился дом, где жили Сикорские. Коренные киевляне его так и называли – дом Сикорского. А память киевлян дорогого стоит. Больно видеть, как это здание, хотя и является памятником архитектуры, уже несколько десятилетий!!! пребывает в плачевном состоянии и постепенно разрушается. Кстати таких исторических зданий в центре Киева очень много, и судьба их так же плачевна. К сожалению, в городе нет хозяина. Я был в Харькове 2 года тому назад, так вот там порядка значительно больше и город выглядит ухоженным и более гармоничным, в отличие от Киева с его хаотичной застройкой, и облезлыми или разрушающимися зданиями дореволюционной постройки, которые в западных странах бережно охраняют!

Дом, где родился И.И. Сикорский по ул. Ярославов вал и где уже давно обещают сделать музей

Очень хорошо и правильно, что Игоря Сикорского (хоть и после волшебного пенделя со стороны посольства США) вспомнили в Украине на официальном уровне.

Плохо то, что многие наши земляки, конструкторы с мировым именем, которые создавали свои самолеты в Украине (в отличие от И.И. Сикорского), не удостаиваются такой памяти в нынешних украинских реалиях.

Хотелось бы отметить, что первые попытки создать самолеты в Украине были еще в начале 1900-х годов в Киевском политехническом институте (КПИ) о чем можно почитать в статье «Истоки украинской авиации» автора М. Згуровского. Оттуда же мы узнаем о другом выдающемся авиастроителе: «Традиции в создании тяжелых самолетов, заложенные Игорем Сикорским, продолжил Константин Калинин. Еще студентом КПИ, в 1922 году, потомок запорожского казака Калины-Малины на киевском заводе «Ремвоздух-6» создал первый серийный пассажирский самолет К-1. Серийно выпускать его начали на Харьковском авиазаводе. Самолеты К-4 и К-5 почти двадцать лет были основными пассажирскими самолетами СССР. В 1938 году инженера Калинина репрессировали».

Памятник К.А. Калинину.

Отрадно, что в Национальном техническом институте (КПИ) бережно хранят память о своих выдающихся студентах. Ведь там учились многие знаменитые конструкторы Советского Союза в области ракетостроения, самолетостроения, двигателестроения и артиллерийских систем. К чести сотрудников КПИ, благодарные потомки не только не отреклись в порыве декоммунизации от своей истории, но и создали замечательную аллею славы своих знаменитых выпускников, за что низкий поклон руководству КПИ. Мы по нескольку раз в год гуляем по территории и любуемся историческими дореволюционными зданиями, памятниками, установленными на территории и музеем авиации и космонавтики. Там же стоят памятники и И.И. Сикорскому, С.П. Королеву и другим выдающимся выпускникам. А скольких наших знаменитых земляков, например, в области ракетостроения и космоса мы незаслуженно забыли. Назову для примера только двух – Валентин Петрович Глушко, который продолжил дело С.П. Королева после его смерти в освоении космического пространства и Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, который создавал космическую систему «Спираль», знаменитые истребители МиГ, включая известные на весь мир МиГ-31 и МиГ-29, руководитель НПО «Молния»,где создали орбитальный корабль «Буран», автор авиационно-космической системы МАКС!

Памятник академику В. Н. Челомею.

Академик Владимир Николаевич Челомей участвовал в создании ряда двигателей и прочих важнейших объектов ракетной, космической и авиационной техники. Под его руководством были разработаны ракеты-носители («Протон» активно используется до сих пор), искусственные спутники Земли «Протон» и «Полёт», орбитальные станции серии «Алмаз», пилотируемый корабль ТКС и т. п. Являлся одним из ключевых создателей советского «ядерного щита».

Памятник А.А. Микулину.

Александр Александрович Микулин - конструктор авиационных двигателей. Под руководством Микулина создан первый советский авиационный двигатель жидкостного охлаждения М-34, на базе которого в дальнейшем построен ряд двигателей различной мощности и назначения. Двигателями типа М-34 (АМ-34) оснащались рекордные самолёты АНТ-25, бомбардировщики ТБ-3 и многие другие самолёты. Двигатель АМ-35А устанавливался на истребителях МиГ-1, МиГ-3, бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8). Под его руководством создан ряд ТРД различной тяги (в т. ч. двигатель АМ-3 для самолётов Ту-16 и Ту-104).

Памятник Льву Вениаминовичу Люльеву.

Лев Вениаминович Люльев участвовал в разработке и постановке на производство различных артиллерийских орудий и систем; механического установщика взрывателей для зенитного орудия. Руководил разработками зенитных управляемых ракет и комплексов, ракет-мишеней, противоракет, ракет для мобильных комплексов, ракет для надводных кораблей и подводных лодок, ракето-торпед для ВМФ

Памятник Архипу Михайловичу Люльке.

Архип Михайлович Люлька - конструктор реактивных двигателей. В 1939—1941 годах разработал конструктивную схему ТРДД (двухконтурного турбореактивного двигателя), явившуюся прототипом ныне существующих схем, спроектировал опытный образец ТРД с осевым компрессором. Под руководством Люльки создан первый советский ТРД, прошедший в феврале 1947 года государственные испытания. В последующие годы под руководством Люльки был создан ряд ТРД, применявшихся на самолётах П. О. Сухого, С. В. Ильюшина, Г. М. Бериева, А. Н. Туполева.

Все они стали выдающимися не только советскими, но и мировыми специалистами каждый в своей области и без их разработок было бы невозможно развитие многих современных инженерных технологий, в том числе в авиастроении и ракетостроении. Эти люди своим талантом и трудом внесли огромный вклад и в разгром немецких захватчиков в годы Второй мировой войны (о чем нам всегда нужно помнить). Но почему-то мы про этих наших знаменитых земляков забыли и называем в Киеве улицы не их именами, а очень часто именами неизвестных киевлянам людей, не имеющим к этому городу никакого отношения, но имеющих очень неоднозначное для нас прошлое.

Продолжаем список незаслуженно забытых, но сделавших славу Украине в мире конструкторов.

Следующий этап развития авиастроительной отрасли в Украине начался после переезда в 1952 году из Новосибирска в Киев опытно-конструкторского бюро О.К. Антонова. Имя самого Олега Константиновича в Украине, слава богу, известно, на слуху, но я бы хотел отметить двух выдающихся конструкторов - А.Я. Белолипецкого и П.В. Балабуева, под руководством которых были созданы шедевры советского и украинского, да и мирового самолетостроения.

А.Я. Белолипецкий, О.В. Болбот, А.В., О.К. Антонов.

Алексей Яковлевич Белолипецкий был главным конструктором первого в СССР специализированного военно-транспортного самолета Ан-8 и первого в мире широкофюзеляжного грузового самолета Ан-22 «Антей».

Онуфрий Викентьевич Болбот был первым заместителем О.К. Антонова, а потом благодаря его блестящим организаторским способностям, стал заместителем Министра авиационной промышленности СССР.

Ну и, конечно, о чем я писал много раз, это Петр Васильевич Балабуев, который участвовал в создании всех (кроме Ан-2 и Ан-8) самолетов опытно-конструкторского бюро (ОКБ) О.К. Антонова, потом АНТК им. О.К. Антонова, а ныне ГП «Антонов».

Самые большие его достижения:

- самолет Ан-124 «Руслан» и все его модификации, главным конструктором которого он был (см. «Ан-124 - высшее достижение украинского авиастроения»);

- самолет Ан-225 «МРІЯ» когда он уже стал генеральным конструктором (см. «Самолет Ан-225 «МРІЯ» - несбывшаяся мечта»);

- авиакомпания «Руслан» (сейчас «Авиалинии Антонов») которую он создал и благодаря которой и поныне существует почти 10000-й коллектив ГП «Антонов»;

- сохранение и развитие авиационной отрасли независимой Украины и создание самолетов Ан-70, Ан-38, Ан-32П, Ан-74-300, Ан-140, Ан-148, продажа лицензии на самолет Ан-140 в Иран, внедрение цифровых технологий и композиционных материалов и многое другое.

Генеральный конструктор П.В. Балабуев на пресс-конференции посвященной первому полету самолета Ан-225 «»МРІЯ».

К сожалению люди, окружавшие П.В. Балабуева в последние годы его пребывания на должности генерального конструктора, и которые после его ухода стали руководителями предприятия ничего не сделали для увековечивания его памяти. Большинство руководителей ГП «Антонов» и чиновников стали долларовыми мультимиллионерами, благодаря наследию великих генеральных конструкторов О.К. Антонова и П.В. Балабуева, и при десятках миллионов долларов ежегодных прибылей, что получало и получает ГП «Антонов», они даже не поставили им достойные памятники, не назвали их именами самолеты и многое другое в Украине и Киеве.

Нынешнее руководство ДП «Антонов» Донец А.Д., Харченко М.Г., Бычков С.А. обещали решить вопрос о переименовании улицы Депутатская в Киеве, где ранее жил Балабуев, в улицу Петра Балабуева. Понятно что в нынешних условиях, когда надо спрашивать согласия жителей улицы о переименовании, сделать это непросто. Но они так увлеклись самообеспечением за государственный счет, что им некогда этим заниматься. (Как они все лебезили и восхваляли Балабуева, когда он был генеральным конструктором).

К сведению, ГП «Антонов» уже несколько лет не создает и не строит самолеты и стратегия на следующие 3 года – это поддержание летной годности самолетов авиакомпании «Авиалинии Антонов», импортозамещение российских комплектующих и, возможно, модернизация Ан-124-100. Нет там ни создания ни производства самолетов (см. «Авиастроение Украины: Дайте денег, может быть, построим самолет».

Я очень уважаю Игоря Сикорского, это гениальный конструктор. Но у меня вопрос: где были руководители ГП «Антонов» когда в Киеве решался вопрос о названии аэропорта «Жуляны» именем И.И. Сикорского? Неужели О.К. Антонов или П.В. Балабуев, реально сделавшие для авиастроительной отрасли Украины, можно сказать, все, и благодаря которым до сих пор существует ГП «Антонов» не достойны того, чтобы именем Петра Балабуева (советский и украинский генеральный конструктор уже в независимой Украине) назвали, например, аэропорт в Борисполе? Балабуев П.В. родился и всю жизнь прожил и проработал в Украине, а созданные под его руководством самолеты «Руслан» и «МРІЯ» являются шедеврами мирового авиастроения!

К сожалению, в данном случае посольство США не даст очередного «волшебного пенделя» киевской власти за забытье и неуважение знаменитых украинских создателей и производственников всего, чем пользуются нынешние поколения в независимой Украине.

Еще к слову о памяти. По-моему, как-то несолидно выглядит металлический монумент О.К. Антонову сделанный 35 лет тому назад в ОКБ. Он совсем затерялся на фоне окружающих его памятников. Правда, после моей прошлогодней публикации его почистили от ржавчины в местах винтовых креплений на обратной стороне. Возможно, стоит поставить Олегу Константиновичу новый монумент, соответствующий его вкладу в нашу Родину?

Памятник О.К. Антонову на Байковом кладбище.

Память, уважение к человеку, … Интересный факт из жизни нашего северного соседа. В августе 2019 года (!!!) в Ульяновске (Российская Федерация, если кто не помнит) установили памятник и назвали улицу в честь нашего соотечественника - бывшего ведущего конструктора по самолету Ан-124, ставшего в последствии главным конструктором (после того как главный конструктор самолета Ан-124 П.В. Балабуев стал генеральным конструктором) Виктора Ильича Толмачева, а еще годом раньше (в 2018 году) назвали именем О.К. Антонова один из самолетов Ан-124-100 «Руслан» из состава ВТА МО РФ. Решение приняли сами, без чьей-либо указки извне.

Я очень надеюсь, что при новой власти в Украине будет восстановлена историческая справедливость. И памятники будут устанавливать, и улицы будут называть именами тех, кто строил и создавал богатства, повышал обороноспособность государства и страны Украина! Ведь до сих пор вооруженные силы, Министерство внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, а также правительственный отряд Украины летают на самолетах созданных О.К. Антоновым и П.В. Балабуевым!

Мы сами, без подсказки со стороны наших заокеанских друзей, должны гордиться, активно популяризировать наших выдающихся соотечественников. Ведь и О.К. Антонов, и П.В. Балабуев, и многие другие, которые создали и построили тысячи самолетов марки «Ан» - это настоящий, полноценный бренд Украины, и мы, и наши потомки должны быть благодарны им за их деяния и хранить память о них.

Я убежден, что таких людей в каждой отрасли у нас много, но мало, кто о них знает. Пора знакомить нас (украинцев) и весь мир с нашими выдающимися земляками.

P.S. Выражаю благодарность моей жене Маринке Полянской (коренной киевлянке, именно она показала мне дом Сикорского и знакомит меня со своей малой родиной – тихим центром в Киеве, который стал родным и близким мне) за идеи и помощь в написании статьи.

А. Вовнянко, ведущий конструктор в службе самолета Ан-70 1982-1985 г.г., руководитель службы ведущих конструкторов по самолету Ан-225 1985-1989 г.г., зам. Главного конструктора по самолетам Ан-225, Ан-325 и авиационно-космическим системам 1989-1991 г.г., зам. Главного конструктора по самолету Ан-218 1991-1994 г.г., зам. Главного конструктора по самолетам Ан-124, Ан-124-100, Ан-225 и их модификациям, а также авиационно-космических системам 1994-2008г.г.