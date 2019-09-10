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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев обсудил с французской коллегой стратегическую стабильность и информбезопасность

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с французской коллегой Клер Ландэ вопросы стратегической стабильности и информационной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Отдельное внимание на переговорах Патрушев и Ландэ уделили вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, а также сотрудничеству двух стран в области информационной безопасности", - отметили в пресс-службе.

"Обсуждены различные аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся встреч и телефонных бесед президентов России и Франции", - сказали в аппарате Совбеза РФ.

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Страны
Россия
Франция
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
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