Войти
10.09.2019
WarSpot

Алжир докупает российские истребители?

364
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Алжир заказал две эскадрильи новых российских истребителей. Вчера, 8 сентября, портал menadefense.net сообщил о том, что командование алжирских ВВС подписало контракты на покупку Миг-29М и Су-30.

По данным журналистов, для ВВС Алжира закуплена эскадрилья истребителей МиГ-29М/М2, а также такое же количество Су-30. Кроме того, все имеющиеся в наличии Су-30 алжирских ВВС пройдут модернизацию. Детали контракта не разглашаются, однако под обозначением "эскадрилья" могут скрываться от 14 до 16 самолётов каждого типа. В "Рособоронэкспорте" пока не подтвердили эту информацию.

Истребитель МиГ-29М2

Источник изображения: vitalykuzmin.net

По неофициальным данным, Алжир располагает 23 истребителями МиГ-29 различных версий и 58 Су-30MK(А). При этом уже в следующем году часть МиГ-29 должна быть списана.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29М
МиГ-29М2
Су-30
Компании
РОЭ
Похожие новости
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
19.02.2008
Алжир сложил российское оружие. Контракт на $1,286 млрд под угрозой срыва
19.02.2008
Алжир возвращает РФ поставленные в 2006-2007 годах "МиГи"
05.07.2007
ЦЕЛЬ - ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. КОРПОРАЦИИ "МиГ" и "ИРКУТ" ОБЪЯВИЛИ О ГЛОБАЛЬНОМ ИНТЕРЕСЕ К МИРОВОМУ РЫНКУ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.09 06:57
  • 142
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 06:44
  • 1
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 10.09 01:37
  • 1
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
  • 10.09 01:32
  • 1
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 00:17
  • 9
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 09.09 23:57
  • 7
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 09.09 23:49
  • 1
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 09.09 23:36
  • 6
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 09.09 23:19
  • 6
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 09.09 18:46
  • 7
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 09.09 18:01
  • 2
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
  • 09.09 17:17
  • 2
Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра
  • 09.09 17:02
  • 25
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 09.09 15:57
  • 1
Чем сильны войска Центрального военного округа
  • 09.09 15:48
  • 37
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами