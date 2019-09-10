Алжир докупает российские истребители?

Алжир заказал две эскадрильи новых российских истребителей. Вчера, 8 сентября, портал menadefense.net сообщил о том, что командование алжирских ВВС подписало контракты на покупку Миг-29М и Су-30.

По данным журналистов, для ВВС Алжира закуплена эскадрилья истребителей МиГ-29М/М2, а также такое же количество Су-30. Кроме того, все имеющиеся в наличии Су-30 алжирских ВВС пройдут модернизацию. Детали контракта не разглашаются, однако под обозначением "эскадрилья" могут скрываться от 14 до 16 самолётов каждого типа. В "Рособоронэкспорте" пока не подтвердили эту информацию.

Истребитель МиГ-29М2 Источник изображения: vitalykuzmin.net

По неофициальным данным, Алжир располагает 23 истребителями МиГ-29 различных версий и 58 Су-30MK(А). При этом уже в следующем году часть МиГ-29 должна быть списана.