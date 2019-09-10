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10.09.2019
Военное обозрение

Появилось фото с повреждениями Су-34 после столкновения

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадр с бомбардировщиком Су-34, который поучаствовал в столкновении с другим аналогичным боевым самолётом в небе над Липецкой областью. Напомним, что инцидент произошёл на минувшей неделе. Лётчики, к счастью, остались живы и смогли довести самолёты до аэродрома после столкновения.

Источник изображения: Минобороны РФ, РЕН ТВ

Самолёт (фото из репортажа канала ниже) получил весьма серьёзные повреждения.

Так, существенно повреждено правое крыло Су-34, причём законцовка крыла буквально вырвана. Кроме того, повреждения в результате столкновения коснулись и комплекса РЭБ "Хибины".

Источник изображения: Минобороны РФ, РЕН ТВ

Тот факт, что с такими повреждениями самолёт удачно приземлился, уже говорит о проявленном профессионализме пилота и надёжности самолёта.

По некоторым данным, один из самолётов в условиях потери пилотом визуального контакта ударил крылом по "фонарю" другого бомбардировщика. Когда пилоты поняли, что произошло столкновение, они одновременно попытались отдалить боевые машины, но это привело к повторному механическому воздействию. Ранее сообщалось, что возникшие при этом обломки попали в двигатель Су-34. Теперь обе боевых машины нуждаются в ремонте.

Отдельные эксперты заявляли, что ремонт могут "повесить" на экипажи, "допустившие ошибку при пилотировании в паре". Оборонное ведомство пока не называет конкретную сумму ущерба и не комментирует заявления в СМИ о том, за чей счёт восстановление бомбардировщиков будет осуществляться.

Фотография, на которой был бы запечатлён второй самолёт, поучаствовавший в столкновении, пока не опубликована.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Хибины
Компании
Минoбороны РФ
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