Появилось фото с повреждениями Су-34 после столкновения

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадр с бомбардировщиком Су-34, который поучаствовал в столкновении с другим аналогичным боевым самолётом в небе над Липецкой областью. Напомним, что инцидент произошёл на минувшей неделе. Лётчики, к счастью, остались живы и смогли довести самолёты до аэродрома после столкновения.

Источник изображения: Минобороны РФ, РЕН ТВ

Самолёт (фото из репортажа канала ниже) получил весьма серьёзные повреждения.

Так, существенно повреждено правое крыло Су-34, причём законцовка крыла буквально вырвана. Кроме того, повреждения в результате столкновения коснулись и комплекса РЭБ "Хибины".

Источник изображения: Минобороны РФ, РЕН ТВ

Тот факт, что с такими повреждениями самолёт удачно приземлился, уже говорит о проявленном профессионализме пилота и надёжности самолёта.

По некоторым данным, один из самолётов в условиях потери пилотом визуального контакта ударил крылом по "фонарю" другого бомбардировщика. Когда пилоты поняли, что произошло столкновение, они одновременно попытались отдалить боевые машины, но это привело к повторному механическому воздействию. Ранее сообщалось, что возникшие при этом обломки попали в двигатель Су-34. Теперь обе боевых машины нуждаются в ремонте.

Отдельные эксперты заявляли, что ремонт могут "повесить" на экипажи, "допустившие ошибку при пилотировании в паре". Оборонное ведомство пока не называет конкретную сумму ущерба и не комментирует заявления в СМИ о том, за чей счёт восстановление бомбардировщиков будет осуществляться.

Фотография, на которой был бы запечатлён второй самолёт, поучаствовавший в столкновении, пока не опубликована.