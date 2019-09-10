Объяснено "зловещее молчание" инопланетян

Астрономы из Университета Рочестера (США) пришли к выводу, что в Млечном Пути может обитать множество инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с медленной скоростью, в результате чего они еще не успели вступить в контакт с человечеством. Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению исследователей, для распространения по новым планетным системам инопланетяне могут использовать движение звезд. Внеземные цивилизации ждут, когда их родное светило приблизится к звезде, у которой есть пригодные для заселения планеты, после чего начинают колонизацию. В этом случае им потребуется гораздо больше времени для освоения Млечного Пути, чем предполагал астрофизик Майкл Харт (Michael Hart) в 1975 году. Согласно Харту, галактика должна быть уже полностью освоенной инопланетянами, а отсутствие признаков этого является аргументом в пользу отсутствия иного разума.

Использование движения звезд как удобного способа перемещения по Млечному Пути может разрешить парадокс Ферми, который указывает на несоответствие между отсутствием видимых следов деятельности инопланетян и оптимистичными оценками вероятности зарождения разумной жизни. Некоторые ученые называют парадокс "зловещим молчанием", поскольку факт, что человечество до сих пор не контактировало с внеземными цивилизациями, может указывать на неизбежное вымирание любой разумной жизни.

Одна из существенных проблем прогноза расселения инопланетных цивилизаций заключается в том, что предсказания основаны на поведении человека, что может быть неприменимо к другой жизни. Однако в данном случае ученые постарались создать модель, которая подразумевала бы наименьшее количество предположений о поведении внеземных цивилизаций.