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10.09.2019
Военно-промышленный курьер

Самолеты-амфибии Бе-200 приглянулись Эрдогану

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция обдумывает покупку российских самолётов-амфибий Бе-200 "Альтаир" для тушения лесных пожаров на своей территории. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, сообщает издание Hrriyet Daily News.

По словом министра, эти самолёты давно интересуют турецкую сторону, и если Анкара и Москва договорятся о поставках, то Турция будет использовать их в борьбе с лесными пожарами.

Идея приобрести российские самолёты возникла после того, как Реджеп Тайип Эрдоган побывал на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

По словам Пакдемирли, турецкий лидер позже поручил ему изучить возможность покупки этой авиатехники. "В ходе предстоящего визита мы проверим самолёт и обсудим его стоимость, а также технические характеристики. Мы можем купить эти самолёты только после уточнения всех деталей. Но уже сейчас мы приходим к выводу, что они могут удовлетворить наши потребности", - отметил глава ведомства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
МАКС-20XX
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