Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будущее договора о стратегических наступательных вооружениях еще неопределенно и нужны симметричные шаги, чтобы не допустить гонки ракетных вооружений в Европе. Об этом глава военного ведомства заявил после переговоров России и Франции в формате "2+2".

По его словам, на встрече стороны поделились оценками развития ситуации в Европе с учетом развала договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о будущем договора о СНВ.

На переговорах с министром обороны Франции Флоранс Парли Шойгу также обсудил вопросы евробезопасности, сделав акцент на мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО. Шойгу отметил, что действующие механизмы сотрудничества военных ведомств России и Франции достаточно эффективны. "Это подтверждается отсутствием каких-либо конфликтных ситуаций за последние годы". - сказал он.

Кроме того, российский министр отметил, что французской стороне был подготовлен и передан ряд предложений, которые можно было бы реализовать в ближайшее время и российские военные готовы к диалогу с французскими коллегами.

"Отказ от общения приводит к росту недопонимания и непредсказуемости. Мы заверили французских коллег в том, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько к нему готовы наши партнеры", - сказал Шойгу.

Договор СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократно призывала США начать обсуждение нового соглашения о стратегических наступательных вооружениях, но ответа от Вашингтона нет до сих пор.

По мнению российской стороны, этот договор, который является краеугольным камнем мировой безопасности, может прекратить свое существование в том числе из-за разрыва США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Александр Степанов