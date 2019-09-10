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10.09.2019
ТАСС

Удмуртия подготовит список продукции для проектов Роскосмоса

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Предприятия могут изготовить элементы для ракеты-носителя тяжелого класса

ХИМКИ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Предприятия Удмуртии подготовят перечень продукции, которая могла бы использоваться Роскосмосом при реализации инфраструктурных проектов, в том числе на космодроме Восточный. Об этом в понедельник сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я предложил предприятиям республики подготовить перечень предложений, что они могли бы сделать для того, чтобы включиться в этот большой стратегически важный проект, потому что эти предприятия производят разные вещи. Удмуртия подготовит каталог продукции, которая может быть применена на космодроме Восточный. Мы это все оперативно рассмотрим", - рассказал Рогозин.

По его словам, продукция предприятий Удмуртии может быть применена в том числе при создании инфраструктуры для ракеты-носителя тяжелого класса.

"У нас есть несколько тем, которые нас интересуют. Первая - я вернулся с Восточного, соответственно, президент поддержал наши планы по развитию в том числе пилотируемой инфраструктуры на Восточном. И, конечно, появился горизонт планирования по созданию инфраструктуры для ракеты-носителя тяжелого класса", - уточнил глава госкорпорации.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что следующая встреча властей региона и представителей Роскосмоса может состояться в ближайшее время - на форуме оружейников в Ижевске, который пройдет 18 и 19 сентября.

"Мы более чем удовлетворены, потому что срок подготовки к такому формату совещания был всего один месяц, мы видим новые возможности, пока о них говорить, наверное, рано, но то, что такой максимально конструктивный диалог до изделия, до конкретных запросов, существует - это не может не радовать", - сказал Бречалов.

Всего в республике работает 12 предприятий ОПК. На данный момент госкорпорация сотрудничает, в том числе, с такими, как Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Ижевский радиозавод, Воткинский завод и Чепецкий механический завод (входит в состав топливной компании "ТВЭЛ" госкорпорации Росатом).

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