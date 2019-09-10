Войти
10.09.2019
Известия.ru

Стартовый стол для "Союз-5" и "Союз-6" будет создан в 2026 году

356
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России в 2025–2026 годах построят стартовый стол для ракет-носителей "Союз-5" и "Союз-6". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по итогам рабочей встречи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым.

По его словам, для обеих ракет будет использоваться один стартовый комплекс, так как носители создадут с единым диаметром первой ступени. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает "РИА Новости".

"Союз-5" в перспективе станет элементом первой ступени, а "Союз-6" — второй ступени сверхтяжелой ракеты "Енисей".

На минувшей неделе президент России Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" ракетно-космический комплекс в честь первого президента Казахстана. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

1 сентября НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5". Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете "Енисей".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Похожие новости
12.04.2019
Рогозин рассчитывает 12 апреля показать Путину "царь-двигатель"
04.04.2019
Восточный переворот
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
06.12.2016
Россия и Казахстан запустят в космос "Феникс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.09 06:57
  • 142
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 06:44
  • 1
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 10.09 01:37
  • 1
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
  • 10.09 01:32
  • 1
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 00:17
  • 9
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 09.09 23:57
  • 7
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 09.09 23:49
  • 1
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 09.09 23:36
  • 6
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 09.09 23:19
  • 6
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 09.09 18:46
  • 7
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 09.09 18:01
  • 2
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
  • 09.09 17:17
  • 2
Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра
  • 09.09 17:02
  • 25
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 09.09 15:57
  • 1
Чем сильны войска Центрального военного округа
  • 09.09 15:48
  • 37
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами