Стартовый стол для "Союз-5" и "Союз-6" будет создан в 2026 году

В России в 2025–2026 годах построят стартовый стол для ракет-носителей "Союз-5" и "Союз-6". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по итогам рабочей встречи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым.

По его словам, для обеих ракет будет использоваться один стартовый комплекс, так как носители создадут с единым диаметром первой ступени. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает "РИА Новости".

"Союз-5" в перспективе станет элементом первой ступени, а "Союз-6" — второй ступени сверхтяжелой ракеты "Енисей".

На минувшей неделе президент России Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" ракетно-космический комплекс в честь первого президента Казахстана. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

1 сентября НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5". Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете "Енисей".