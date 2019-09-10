Сколько легендарных "тридцатьчетверок" все еще воюют по миру

Относительно недавно стало известно, что в Йемене, где уже не один год идет гражданская война, хуситы захватили у сторонников президента Хади средний танк Т-34-85. Это произошло во время боевых действий в провинции Эль-Дали.

Это уже третий танк данной модели, потерянный просаудовскими силами в нынешнем году. Первый был поражен противотанковой управляемой ракетой 9М133-1 комплекса "Корнет-Э" еще зимой. После попадания в него мощного боеприпаса "тридцатьчетверка" сгорела.

Следующий инцидент произошел уже в феврале, повстанцы использовали ПТРК "Фагот" или "Конкурс". Ракета угодила в правый борт, но в этот раз обошлось без пожара и взрыва боекомплекта.

К началу гражданской войны в йеменской армии было около трех десятков Т-34-85. Небольшая часть из них применялась в боях, однако до 2019 года удавалось обходиться без потерь.

Т-34 семидесятилетней давности не должно быть стыдно - в Йемене чаще горят другие машины президента Хади - Т-55АМ2 чехословацкого производства и различные относительно новые бронеавтомобили, как, например, американские Oskosh M-ATV.