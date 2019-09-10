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10.09.2019
Российская газета

Россия и Франция обсудили вопросы стратегической стабильности

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Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Миноброны Сергей Шойгу обсудили со своими французскими коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Флоранс Парли вопросы стратегической стабильности. Как проинформировал глава российского внешнеполитического ведомства, речь шла о ситуации, сложившейся после выхода США из ДРСМД.

"Наша позиция на этот счет известна, она неоднократно подтверждалась президентом России Владимиром Путиным. Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства", - отметил Лавров. Министр также обратил внимание, что Москва направила свои предложения по этому вопросу странам НАТО, однако пока не получила ответа.

Затрагивалась и тема Ирана. Как подчеркнул Лавров, разумной альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе нет. "Условились продолжать взаимодействие с целью сохранить СВПД. Этому плану, по нашему обоюдному убеждению, нет разумной альтернативы. Это было подтверждено в телефонном разговоре президента Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся вчера. Мы приветствуем инициативные шаги, которые предпринимает Франция, ее президент по нахождению договоренностей, которые позволили бы сохранить в полном объеме СВПД при обеспечении заложенных в этот план законных экономических интересов ИРИ", - заявил глава МИД РФ.

Касаясь ситуации в Сирии, стороны договорились продолжить работу по скоординированному отпору террористам, которые остаются еще на сирийской территории, по решению гуманитарных проблем - содействию возвращению беженцев и по началу политического процесса на основе создания конституционного комитета.

Проведенную сегодня встречу министров иностранных дел и обороны РФ и Франции Лавров назвал полезной. По его словам, "формат "2+2" - это хорошая возможность проанализировать ключевые проблемы современности во всей их полноте, как с дипломатического, так и с военно-политического угла, и, где это возможно, попытаться выходить на совместные или скоординированные шаги".


Юрий Когалов

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Лавров Сергей
Путин Владимир
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