У страха глаза велики: американцев пугают гибридной войной с РФ и КНР

Заместитель директора Национальной разведки США генерал-лейтенант Карен Гибсон заявила, что страна не готова отвечать на вызовы гибридной войны. Об этом сообщает портал War is Boring со ссылкой на Минобороны США.

В качестве потенциальных противников она назвала Россию и Китай и подчеркнула, что гибридная война - это борьба не только за территории, но и за умы, и главная ее цель - свести применение силы к минимуму. Карен Гибсон пояснила, что информация - главное оружие гибридной войны - благодаря развитию глобальной IT-индустрии характеризуется все большими объемами, скоростью распространения, широтой охвата, глубиной и точностью воздействия.

Гибридная война - это проблема для США, поскольку Пентагон имеет уже сформировавшийся стиль ведения боевых действий и привык к силовым методам. По словам генерала, другие страны могут использовать гибридную стратегию, чтобы поставить "единственную в мире сверхдержаву" в затруднительное положение.

Майя Бирюкова