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10.09.2019
Российская газета

У страха глаза велики: американцев пугают гибридной войной с РФ и КНР

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Источник изображения: iStock

Заместитель директора Национальной разведки США генерал-лейтенант Карен Гибсон заявила, что страна не готова отвечать на вызовы гибридной войны. Об этом сообщает портал War is Boring со ссылкой на Минобороны США.

В качестве потенциальных противников она назвала Россию и Китай и подчеркнула, что гибридная война - это борьба не только за территории, но и за умы, и главная ее цель - свести применение силы к минимуму. Карен Гибсон пояснила, что информация - главное оружие гибридной войны - благодаря развитию глобальной IT-индустрии характеризуется все большими объемами, скоростью распространения, широтой охвата, глубиной и точностью воздействия.

Гибридная война - это проблема для США, поскольку Пентагон имеет уже сформировавшийся стиль ведения боевых действий и привык к силовым методам. По словам генерала, другие страны могут использовать гибридную стратегию, чтобы поставить "единственную в мире сверхдержаву" в затруднительное положение.


Майя Бирюкова

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Страны
Китай
Россия
США
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