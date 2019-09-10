Неопределенность с ДСНВ чревата гонкой ракетных вооружений в Европе - Шойгу

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не определено, и важно не допустить новой гонки вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в Москве в понедельник по итогам встречи глав МИД и Минобороны Франции.

"Мы поделились оценками развития ситуации в Европе с учетом развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности и существующей неопределенности в отношении будущего Договора об СНВ. Здесь необходимы симметричные шаги по недопущению гонки ракетных вооружений в Европе", - заявил Шойгу.

По словам Шойгу, на переговорах с министром обороны Франции Флоранс Парли он обсудил "вопросы евробезопасности, сделав акцент на мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО".

Шойгу заявил, что между Россией и Францией действует механизм сотрудничества, который позволяет избегать инцидентов. "Это подтверждается отсутствием каких-либо конфликтных ситуаций за последние годы", - сказал министр обороны РФ.