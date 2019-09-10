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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Неопределенность с ДСНВ чревата гонкой ракетных вооружений в Европе - Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не определено, и важно не допустить новой гонки вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в Москве в понедельник по итогам встречи глав МИД и Минобороны Франции.

"Мы поделились оценками развития ситуации в Европе с учетом развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности и существующей неопределенности в отношении будущего Договора об СНВ. Здесь необходимы симметричные шаги по недопущению гонки ракетных вооружений в Европе", - заявил Шойгу.

По словам Шойгу, на переговорах с министром обороны Франции Флоранс Парли он обсудил "вопросы евробезопасности, сделав акцент на мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО".

Шойгу заявил, что между Россией и Францией действует механизм сотрудничества, который позволяет избегать инцидентов. "Это подтверждается отсутствием каких-либо конфликтных ситуаций за последние годы", - сказал министр обороны РФ.

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Франция
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Шойгу Сергей
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