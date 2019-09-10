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10.09.2019
WarSpot

Самое быстрое, что вы когда-либо видели

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Источник изображения: warspot.ru

Гиперзвук – основа оружия нового поколения. Но что такое гиперзвук, и как понять формулировку "более 5 чисел Маха"? Как представить что-то, движущееся в пять раз быстрее звука? Ответ на это дал Испытательный центр ВВС США (Air Force Test Center).

На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Испытательного центра ВВС США, некий объект движется со скоростью 2950 м/с (6600 миль/с или же 8,6 чисел Маха).

Гиперзвуковые испытания на базе Холломан

В описании к видео не указывается, что именно двигалось на полозьях легендарного High-Speed Test Track. Пока остаётся лишь догадываться, что это были испытания гиперзвуковой ракеты (или её двигателя), которые активно разрабатывают США.

Гиперзвуковыми называют летательные аппараты, скорость которых в пять раз превышает скорость звука. Разработки гиперзвукового оружия ведутся уже несколько десятилетий — наибольших успехов в этом достигли США, Китай, Россия и Франция.

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Страны
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
ГЗЛА
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