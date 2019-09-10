"Хороший путь": Шойгу рассказал о военном сотрудничестве с Францией

Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Москва готова сотрудничать с Парижем по военной линии настолько тесно, насколько к этому готовы сами французские военные. По словам Шойгу, сейчас он и министр обороны Франции Флоранс Парли "прошли хороший путь к сближению взглядов".

Министерство обороны Российской Федерации готово к сотрудничеству с минобороны Франции "настолько тесно, насколько готовы французы". Об этом на встрече с французской коллегой Флоранс Парли заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, передает РИА "Новости".

Он отметил, что на прошлой неделе обсуждал с Парли тему европейской безопасности и общие интересы двух держав. По словам Шойгу, военные министры "проделали хороший путь для сближения взглядов.

В свою очередь, Парли заявила, что нужно укреплять диалог с Москвой в сфере космической и кибербезопасности.

Глава французского военного ведомства подчеркнула, что хочет продвигать многосторонний и уважительный подход к существующим договорам и международному праву. Она также отметила важность России как игрока в этих сферах.

При этом Парли напомнила, что космическое сотрудничество РФ и Франции насчитывает много лет.

Современное военное сотрудничество России и Франции действительно началось едва ли не сразу после распада СССР, рассказал ФАН старший научный сотрудник Центра политических исследований РФ Вадим Козюлин.

"У нас с Францией начиная с девяностых годов очень тесное военно-техническое сотрудничество. Франция - это мощный производитель вооружений, и многие технологии, которые у нас отсутствовали, мы получили в свое время от них. Но, к сожалению, в 2014 году это сотрудничество было свернуто, а Париж от этого достаточно много потерял и имиджево, и финансово", - подчеркнул эксперт.

В понедельник, 9 сентября, в Москве проходит заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. В мероприятии принимают участие не только главы военных ведомств двух стран, но и министры иностранных дел - Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее Ле Дриан заявил, что борьба с терроризмом и освоение космического пространства являются сферами, в которых возможно сотрудничество с Москвой. Кроме того, он назвал Россию европейской страной "исторически и географически".

"Никогда с момента окончания холодной войны российско-европейские отношения не были на столь низком уровне. Между Европой и Российской Федерацией есть глубокие разногласия по ряду вопросов", - заявил министр.

Кроме того, отсутствие позитивных изменений в отношениях между Россией и Европой приведет к "дрейфу Москвы на восток", убежден французский министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон также ранее поддержал "развитие диалога с Россией", выступая перед французскими дипломатами. В августе 2019 года он заявил, что Париж должен заново построить отношения с Москвой.

Французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире подошла к концу. По его словам, новые обстоятельства требуют от Франции гибкости во внешней политике.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - заявил Макрон, подчеркнув важность России для всего мира.

Французские военные внимательно следят за российскими разработками вооружений. В начале февраля 2019 года Флоранс Парли заявила, что Париж собирается разработать собственное гиперзвуковое оружие. По данным американских СМИ, Париж запустил программу V-MaX, совместное предприятие Airbus и Safran. Уже сейчас заключена сделка на создание сверхзвуковой крылатой ракеты "воздух-земля", способной преодолевать звуковой барьер. По замыслу создателей, эта ракета станет "ответом российскому "Авангарду".

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию представил разработки новейших российских вооружений. Президент рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч).

При этом осенью прошлого года Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за французским спутником. По ее словам, Франция относительно недавно обратила внимание на российский космический аппарат, который слишком близко приблизился к французскому, передает НСН.

Как уточнила министр, российский аппарат якобы приблизился к военному спутнику Athena-Fidus, который был отправлен на орбиту в феврале 2014 года.

Иван Апулеев