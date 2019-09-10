The National Interest (США): Польша — самый важный член НАТО благодаря российской угрозе?

Усилия Варшавы по размещению американского конвенционального оружия должны стать лишь первыми шагами в работе по усилению способности НАТО сдерживать "потенциальную российскую агрессию". Вот так, без лишних экивоков, автор призывает нагнетать эскалацию вооружений в Европе. Что и кто за этим стоит, понятно: военно-промышленный комплекс США и проплаченные им заинтересованные "партнеры" в Польше.

Польша пытается сдержать российскую военную угрозу и противостоять попыткам Москвы дестабилизировать европейскую демократию, быстро превращаясь в важнейшую из стран — членов Североатлантического альянса

Республика Польша быстро становится незаменимым членом альянса, принимая все более активные усилия по сдерживанию российской военной угрозы и противодействию попыткам Москвы подорвать европейскую демократию. Когда речь заходит о европейской безопасности, Польша - далеко не безбилетный пассажир. Она тратит больше денег [на оборону] в процентах от ВВП, чем другие страны НАТО. В польской армии действует серьезная программа модернизации, которая со временем обещает сделать ее серьезным противовесом российской угрозе. Несомненно, что именно в Польше НАТО удобно размещать базы для защиты Европы. Это главная причина, по которой США развернули в этой стране тяжелые боевые подразделения и планируют значительно увеличить свое присутствие в ближайшие несколько лет.

Вице-президент США Майкл Пенс посетил Польшу на этой неделе, чтобы сделать акцент на расширении отношений в сфере безопасности между двумя странами, а также разъяснить растущую роль этой страны в оборонительной стратегии НАТО. В своем выступлении в Варшаве вице-президент указал на различные пути, которые постепенно привели Польшу к позиции страны, вносящей наибольший вклад в безопасность НАТО. В частности, он отметил, что Польша является одним из семи членов НАТО, выполнивших свое обязательство потратить 2% ВВП на оборону. Пенс поддержал стремление польских военных закупить у Соединенных Штатов современное оборудование, в частности, системы ПВО "Патриот" (Patriot) и артиллерийскую ракетную систему высокой мобильности. А самое главное, вице-президент объявил, что Польша и Соединенные Штаты достигли соглашения об увеличении личного состава американских войск, которые будут развернуты в этой стране, с 4 тысяч 500 до 5 тысяч 500 человек.

С точки зрения географии Польша - место, откуда НАТО может лучше всего противостоять российской военной угрозе, направленной на Восточную Европу. Она обеспечивает Североатлантическому союзу единственный сухопутный выход к Прибалтике через Сувалкский коридор на границе с Литвой. Польша граничит как с Белоруссией, так и с Украиной, причем первая фактически зависит от России в военном отношении, а вторая является одной из главных целей кампании Москвы по доминированию в регионе. Польша и Литва - два государства-члена НАТО, чья территория граничит с территорией милитаризованного российского анклава - Калининграда. В случае прямой российской агрессии против Украины ответная реакция НАТО должна начаться с территории Польши. Наконец, протяженная балтийская береговая линия Польши неизбежно сделает ее основным игроком в случае возникновения конфликта на море.

Варшава признала, что находится на передовой усилий НАТО по сдерживанию России. С этой целью они увеличили численность регулярных вооруженных сил примерно на 30% и создали дополнительную, четвертую армейскую дивизию. Польша также создает войска территориальной обороны, в которые войдут 17 пехотных бригад. Эти подразделения могут быть мобилизованы для борьбы с российскими воздушно-десантными войсками и спецназом, или пресечь попытки Москвы использовать так называемых "зеленых человечков" для подрыва польского суверенитета.

Польша предпринимает серьезные шаги по модернизации своих вооруженных сил. Ранее в этом году Варшава объявила о новом плане технической модернизации на 2026 год, в рамках которого на истребители пятого поколения, беспилотные летательные аппараты, штурмовые вертолеты, ракеты ближнего радиуса действия, подводные лодки и кибербезопасность будет потрачено почти 50 миллиардов долларов. Польская армия модернизировала свой парк из 140 танков "Леопард" и планирует приобрести еще 100. Она закупает более 100 современных самоходных артиллерийских и минометных систем.

Будучи членом Европейского союза, Польша часто чувствует себя обязанной закупать европейские системы вместо того, чтобы выбрать наиболее рентабельный вариант. Тем не менее, Варшава решила приобрести систему ПВО США, а не ее европейский аналог. Польша уже приобрела десятки истребителей Ф-16 американского производства, а польское министерство обороны выразило твердое намерение закупить Ф-35A на смену стареющим самолетам советских времен Су-22 и МиГ-29. Вполне возможно, что польское правительство могло бы пересмотреть свою политику "покупай европейское" и закупить больше американского оборудования, такого как основной боевой танк "Абрамс" (Abrams M1A2).

Важнее всего для будущего альянса то, что Польша одобряет значительное и растущее военное присутствие США на своей территории. В настоящее время у Соединенных Штатов имеется укомплектованная бронетанковая бригада (ABCT), развернутая в Польше в порядке ротации. Основываясь на недавнем соглашении между двумя странами, Пентагон готовится расширить это развертывание за счет штаб-квартиры дивизии с передовым развертыванием, групп материально-технического обеспечения и эскадрильи беспилотников "Рипер" (MQ-9 Reaper). Дополнительная тысяча военнослужащих США, направляющихся в Польшу, обеспечат начальное укомплектование этих новых подразделений. В более отдаленные планы входит создание инфраструктуры для поддержки ротационного развертывания двух бронетанковых бригад и дополнительных боевых средств.

Одна из причин, по которой США смогут осуществить это расширенное развертывание в Польше, заключается в том, что Варшава взяла на себя обязательство предоставлять финансовую и инфраструктурную поддержку, необходимую для этого расширенного развертывания. США будут оплачивать обычные текущие расходы для сил, развернутых в Польше, но дополнительные расходы, связанные с их передовым развертыванием, будут оплачены Польшей.

Польша долго стремилась к тому, чтобы присутствие США в Польше стало постоянным. У Вашингтона есть политические и практические причины для того, чтобы рассматривать этот шаг, особенно если Польша покроет дополнительные расходы на постоянное присутствие американских сил в Польше. Такой шаг подчеркнул бы серьезный подход США к защите всего Североатлантического Альянса. Развернутые на передовой силы могут собирать ценные сведения о российских войсках и операциях, а также подробно изучать потенциальные поля сражений.

Текущие усилия Польши и США по укреплению обороны НАТО должны стать лишь первыми шагами в постоянной и совместной работе по усилению способности Североатлантического союза сдерживать потенциальную российскую агрессию. В конечном счете, чтобы надежно сдерживать российскую агрессию с применением обычных видов оружия против одной из стран НАТО или даже Украины, вероятно, потребуется присутствие в Польше полноценного тяжелого корпуса США, наряду с дальним огнем, мощной авиационной и противоракетной обороны и самолетов пятого поколения.

Дэн Гурэ (Dan Gouré), доктор философии, является вице-президентом научно-исследовательского центра общественной политики в Лексингтоне (Lexington Institute). Гурэ имеет опыт работы в общественном секторе и федеральном правительстве США, входил в группу переходного периода Министерства обороны 2001 года. Он пишет в Твиттере в своем собственном аккаунте @dgoure и в аккаунте Лексингтонского института @LexNextDC.

Дэн Гурэ (Dan Goure)