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10.09.2019
Независимое военное обозрение

В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет

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Фото sputniknews.com
Фото sputniknews.com.

Создаваемая Lockheed Martin концепция называется Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense

Министерство обороны США разрабатывает концепцию Валькирия (Valkyrie), направленную на создание средств перехвата гиперзвукового оружия противника. Компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon заключили с Агентством по противоракетной обороне (Missile Defense Agency - MDA) контракт, который начался 3 сентября текущего года и продлится по 2 мая 2020, сообщает Defense Blog.

За восемь месяцев будет истрачено более 13 млн долларов, и по условиям контракта должна быть создана система ПРО следующего поколения, которая сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты, и обеспечивать эффективное сдерживание главных соперников, которыми Америка считает Россию и Китай.

Разрабатываемая Lockheed Martin концепция называется Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense, которая будет стоить Пентагону 4,44 млн долларов. Boeing разработает Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons за 4,3 млн долларов, Raytheon за 4,44 млн долларов создаст перехватчик SM3-HAWK, основанный на семействе противоракет SM3.

Россия располагает гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая, по заявлению президента России Владимира Путина, способна атаковать как морские, так и наземные цели. Она развивает скорость 9 Махов с дальностью полета более 1000 км. Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок. По мнению экспертов, "Циркон" является практически неуязвимым и уничтожить его современными средствами невозможно. Связано это с тактико-техническими характеристиками, и кроме высокой скорости, ракета способна маневрировать, предсказать ее полет маловероятно. На данный момент Россия - единственная страна в мире, официально заявившая о имеющемся у нее гиперзвуковом оружии.

Ракеты комплексов ПРО "Patriot", которые стоят на вооружении США и многих стран-членов НАТО, обладают скоростью примерно в 4 Маха, которая обеспечивает перехват существующих крылатых ракет и самолетов, а также баллистических ракет, летящих по предсказуемой траектории. Эффективность применения возникает за счет скорости и обнаружения. Радары и спутники могут отслеживать полет, который не сложно спрогнозировать. Но если ракета способна на маневры для уклонения от удара, перехватить ее трудно, даже если она "засветилась" и ее увидели радары. Кроме того, существует возможность низкого полета, что может сделать ее незаметной. В настоящее время Америка не располагает радиолокационными станциями дальнего обзора, которые обеспечили бы контроль на несколько тысяч километров и предоставили шанс воздействовать на гиперзвуковую ракету на большой дальности на крейсерском маломаневренном участке полета.

Если "Циркон" сможет двигаться по низкой траектории с гиперзвуковой скоростью и уклоняться от преград и ударов, существующие системы ПРО для такой ракеты не страшны.

Ведущие американские компании, которые являются крупнейшими подрядчиками ВПК США и заключившие контракт, не зная точных характеристик и параметров новейших гиперзвуковых ракет, должны за несколько месяцев разработать концепцию создания новой ПРО, рассчитанную на перехват, к примеру, "Цирконов", и решить такие вопросы, как применение более полного и точного радиолокационного покрытия, модернизированных систем наблюдения космического базирования и усовершенствованных перехватчиков.

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Страны
Китай
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США
Продукция
Patriot ЗРК
Циркон-С 3М22
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Boeing
Lockheed-Martin
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1 комментарий
№1
10.09.2019 06:44
Вопреки вранью, США имеют самое совершенное на сегодня гиперзвуковое оружие - шаттл X-37B. Россия своего шаттла вообще не имеет. Более того, США ведут интенсивные работы в области новых физических принципов, которые лягут в основу гиперзвуковых аппаратов нового поколения. Есть уверенность, что в области гиперзвука США планируют перепрыгнуть через поколение. В открытой печати американцы об этом не сообщают, но многие факты говорят в пользу совершенно других ГЛА - на новых физических принципах. Причем речь идет не о теоретических разработках, а уже о положительных результатах физических экспериментов. Не исключено, что эти работы связаны с дальнейшим развитием суперсекретной программы шаттла X-37B и его малыми размерами. Отличие шаттла X-37B от "рекламного гиперзвука" в том, что он по факту постоянно висит у всех "над головой".
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