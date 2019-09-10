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10.09.2019
ЦАМТО

В Республике Корея спущен на воду ДВКД для ВМС Мьянмы

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ДВКД "Моаттама" (Moattama)
ДВКД "Моаттама" (Moattama).
Источник изображения: http://armiya.az

ЦАМТО, 9 сентября. На предприятии южнокорейской компании Dae Sun Shipbuilding and Engineering состоялся спуск на воду десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД), предназначенного для ВМС Мьянмы.

Как сообщает Jane's Navy International, ДВКД общей длиной около 125 м впервые был зафиксирован на спутниковых снимках в порту Пусан в 2018 году и, предположительно, был спущен на воду в июле 2019 года.

Серия проведенных Jane's с конца августа проверок сообщений различных промышленных и правительственных источников подтвердила, что судно получило бортовой номер 1501 и классифицируется ВМС Мьянмы как "десантный корабль". До последнего времени об этой сделке не сообщалось ни в южнокорейских, ни в мьянманских СМИ, предположительно, из-за возможных обвинений Сеула в поставке военной техники в страну, где нарушаются права человека.

Основываясь на анализе спутниковых изображений, ширина корабля составляет около 22 м, а летная площадка позволяет принимать до двух вертолетов Ми-17.

По оценкам СМИ, судно, которое получило наименование "Моаттама" (Moattama), будет поставлено ВМС Мьянмы через несколько месяцев и введено в боевой состав флота до конца года.

Строительство корабля, вероятно, осуществляется на базе проекта ДВКД класса "Макассар", который также был использован для постройки десантных кораблей для ВМС Индонезии и Перу. Несмотря на то, что Индонезия получила право на экспорт проекта ДВКД класса "Макассар", похоже, что Dae Sun по-прежнему сохраняет права на него. Индонезия уже экспортировала суда данного проекта ВМС Филиппин (класс "Тарлак").

Таким образом, Мьянма присоединяется к ВМС других стран АСЕАН, имеющих в составе флотов ДВКД, включая Индонезию и Филиппины, получившие суда класса "Макассар", а также Сингапур и Таиланд, которые эксплуатируют суда, основанные на проекте ДВКД класса "Эндюранс".

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Страны
Индонезия
Мьянма
Перу
Сингапуp
Таиланд
Филиппины
Южная Корея
Продукция
Ми-17
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