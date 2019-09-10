"Калашников" может создать быстроходный катер для спасения космонавтов

Два новых скоростных транспортно-десантных катера проекта БК-16 (проект 02510) постройки АО "Рыбинская верфь" (АО "Концерн "Калашников"), вошедших в состав морского отряда войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в Керчи, 05.03.2019.

Этот аппарат должен обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа

ХИМКИ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения экипажа пилотируемого космического корабля "Орел" в акватории Тихого океана в случае возникновения нештатной ситуации.

"Нам необходимо для реализации трассы спасения нового пилотируемого корабля "Орел" над акваторией Тихого океана средства оперативной доставки спасателей к кораблю в случае развития нештатной ситуации. Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предожения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа", - сказал Рогозин в понедельник журналистам по итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.