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10.09.2019
Военно-промышленный курьер

Толстые, худые и курящие больше всех подвержены травматизму в армии США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Проведена оценка травматизма в сухопутных войсках США. Она предшествует предстоящему переходу американской армии на новый армейский тест по боевой подготовке, который будет полностью реализован к октябрю 2020 года.

По данным экспертов Центра общественного здоровья сухопутных войск США, одна травма в среднем приводит к 37 дням ограничения в исполнении обязанностей по службе. Ежегодно в связи с травмами происходит около двух миллионов обращений к врачу. В целом по сухопутным войскам США каждый год происходит потеря около 10 миллионов учебных дней из-за ограничений по службе, связанных с травматизмом.

70 процентов всех ограничений по исполнению служебных обязанностей вызваны травмами опорно-двигательного аппарата. Экспертами отмечено, что есть пределы интенсивности физических нагрузок, за которыми уровень травматизма увеличивается, но уровень физической подготовки не растет.

В ходе оценки травматизма в сухопутных войсках США было выявлено, что самому высокому риску получения травм подвергаются военнослужащие с избыточным и недостаточным весом. 

Кроме того, выявлено, что риск получения травм для курящих военнослужащих на 20-50 процентов выше. Цитирует Регнум американское издание We are the mighty.

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