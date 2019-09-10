Российские военные проводят в Крыму учения с комплексами "Бал" и "Бастион"

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также артиллерия задействованы в маневрах, которые проводят российские военные в Крыму, сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) России.

"В сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", реактивные системы залпового огня "Град", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С" и миномёты", - говорится в сообщении флота.

"Бастион" и "Бал" - современные российские береговые противокорабельные ракетные комплексы.

Лагерный сбор с участием около 1 тыс. военнослужащих - ракетных и артиллерийских подразделений из состава армейского корпуса и береговых войск - проводится одновременно на нескольких полигонах Крымского полуострова, сообщили военные.

"Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб и высадкой БТР-82А с морским десантом на плав с больших десантных кораблей", - отмечается в сообщении ЧФ.