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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные проводят в Крыму учения с комплексами "Бал" и "Бастион"

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Тактические учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
Тактические учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также артиллерия задействованы в маневрах, которые проводят российские военные в Крыму, сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) России.

"В сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", реактивные системы залпового огня "Град", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С" и миномёты", - говорится в сообщении флота.

"Бастион" и "Бал" - современные российские береговые противокорабельные ракетные комплексы.

Лагерный сбор с участием около 1 тыс. военнослужащих - ракетных и артиллерийских подразделений из состава армейского корпуса и береговых войск - проводится одновременно на нескольких полигонах Крымского полуострова, сообщили военные.

"Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб и высадкой БТР-82А с морским десантом на плав с больших десантных кораблей", - отмечается в сообщении ЧФ.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
БТР-82
БТР-82А
Гвоздика
Град РСЗО
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Проекты
Военные учения
ЧФ
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