Kayhan (Иран): кто уничтожает американские спутники?

Дональд Трамп раскритиковал ракетную программу Ирана, утверждая о ее "несостоятельности" после инцидента на иранском космодроме. Автор видит главную причину таких заявлений в нежелании признавать достижения Ирана в военно-космической сфере. Вместе с тем он считает, что подобные происшествия в этой отрасли не являются чем-то необычным, да и самим США не стоит забывать о трагедии шаттов "Челленджер" и "Колумбия".

"Кайхан" в поисках "глубинного смысла" в высказываниях Дональда Трампа

Вслед за комментариями в западных СМИ о взрывах на космодроме в окрестностях иранского города Семнан, явно пропагандистскую акцию предпринял и сам президент США Дональд Трамп. Он резко раскритиковал деятельность Исламской Республики Иран по запускам спутников и выступил с утверждениями, что к организации взрывов на иранском аэрокосмическом центре США абсолютно непричастны, но в то же время они вполне способны это устроить, если со стороны Ирана возникнет "реальная угроза".

Так, по сообщениям ряда западных СМИ, согласно информации, полученной на основе снимков из космоса, ракета, которая должна была доставить спутник на земную орбиту с космодрома на аэрокосмической базе в окрестностях иранского города Семнан, неожиданно взорвалась.

Западные СМИ, информагентства и телеканалы, такие как ИА "REUTERS", "Associated Press", служба вещания BBC и другие, на протяжении нескольких часов передавали новость в самом начале своих информационных выпусков, всячески ее преувеличивая и раздувая малозначительные детали. При этом они расценивали инцидент как "полный провал" и "несостоятельность" иранской ракетной программы и громко утверждали о неспособности Исламской Республики Иран запускать собственные космические спутники.

Твит Дональда Трампа - очередной пропагандистский выпад против Ирана

Спустя несколько часов после этих сообщений президент США Дональд Трамп, не дожидаясь никакой официальной информации об инциденте с иранским спутником "Нахид-1", уже опубликовал в своем аккаунте в Твиттере некие фотоснимки и тоже написал, что "потерпела полный провал" попытка Исламской Республики Иран запустить космический спутник с национальной аэрокосмической станции имени Имама Хомейни в провинции Семнан. "Соединенные Штаты Америки не имеют никакого отношения к трагическому инциденту, произошедшему на космодроме в Семнане в ходе подготовки к запуску космического спутник", - также написал в своем аккаунте Трамп. И далее он с издевкой продолжил, что у него есть "доброе пожелание" к Ирану "добиться успеха" в поиске виновных в данном инциденте, и "разобраться" в том, что же на самом деле произошло на космодроме.

Дональд Трамп, видимо, с целью продемонстрировать могущество США в наблюдении за Ираном и подрывной деятельности против реализации иранской спутниковой программы, поместил также под своим текстом фотографию, якобы сделанную со спутника из космоса, но при том чрезвычайно высокого разрешения и качества, и также написал, что на данной картинке изображена ракетная пусковая установка космодрома Имама Хомейни в Семнане.

Оппозиционные иранские СМИ, описывая произошедший инцидент и вторя Трампу и утверждениям западных информагентств, пытались приписать Соединенным Штатам мощь и небывалые технические возможности в наблюдении за пуском иранских спутников и старались показать, насколько якобы технически сложно получить подобные изображения. Одно оппозиционное издание, со ссылкой на "Национальное общественное радио США" (NPR), написало, что на космических снимках, которые якобы были "конфиденциально" предоставлены корпорацией "Плэнет" (Planet), видно, как образовавшиеся при запуске спутника пыль и дым приобрели необычную окраску, что и доказывает факт взрыва спутника прямо в момент запуска. Национальное общественное радио и некоторые другие информагентства, по словам оппозиционного издания, обладают полной и "заслуживающей доверия" информацией относительно неспособности Ирана запускать свои спутники. Издание, видимо для того, чтобы ни у кого не возникло сомнения в правдоподобности информации, добавило, что NPR и другие СМИ получили эти сведения от самого Дейва Шмеллера, старшего эксперта Центра изучения проблем разоружения имени Джеймса Мартина в Вашингтоне.

Упрек Трампу от американских экспертов по проблемам безопасности

После публикаций данных фото в аккаунте Дональда Трампа некоторые американские эксперты и специалисты по безопасности авиа- и космических полетов стали упрекать президента США в разглашении закрытой информации о работе космических спутников, однако Трамп заявил в свою защиту, что у него есть право разглашать и комментировать данную информацию. Один из специалистов по проблемам безопасности предоставил в интервью CNN комментарий, в котором говорилось, что высокое разрешение и качество фотографий может демонстрировать некоторую информацию о характере работы космических спутников, делающих подобные снимки.

На следующий день после сообщений западных СМИ и откровений Трампа в своем аккаунте министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран опроверг утверждения президента США и пригласил журналистов и фотокорреспондентов осмотреть Центр космических исследований ИРИ, в котором до сих пор находился якобы взорвавшийся спутник "Нахид-1". (…)

В ходе осмотра Центра космических исследований, где готовили к запуску упомянутый спутник, министр заявил журналистам и корреспондентам: "Как видите, спутник "Нахид-1" до сих пор находится здесь и еще даже не передан в ведение служб министерства обороны Исламской республики Иран". И далее с сарказмом заметил, что американский президент Трамп уже заявляет, что США "не играли никакой роли" в инциденте со спутником на космодроме.

Что скрывается за твитами Трампа и скандальными заявлениями западных СМИ

Необходимо признать, что у западных СМИ и информагентств, как в случае со спутником, так и относительно недавнего уничтожения в воздушном пространстве Ирана американского беспилотника, просматривается одна и та же психология поведения: они не желают признать достижений Ирана в военно-космической сфере, не желают видеть, что Исламская Республика Иран достигла огромных успехов в продвижении ракетной программы. В то же время эти достижения подтверждают колоссальный прогресс Ирана в ракетно-спутниковой сфере, произошедший за последние 40 лет. (…) Ту же самую психологию и настрой можно проследить и в высказывании спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который после успешных испытаний иранских баллистических ракет заявил в видеообращении, что Иран "просто хорошо поработал при помощи Photoshop", дабы "инсценировать" свою ракетную мощь и возможности.

Подобные утверждения западных СМИ, разного рода "представителей", "специалистов" и "экспертов", так же как и твиты Трампа о непричастности США к инциденту на космодроме в Семнане, как и о готовности США нанести "фатальный" удар по Ирану, если подобный удар "действительно потребуется нанести", служат достижению следующих целей: 1) заставить всех думать, что США способны уничтожить всю ракетную мощь Исламской Республики Иран и принудить его свернуть ракетную программу; 2) заставить всех думать, что иранская ракетная программа полна изъянов и недостатков, не представляет ни для кого никакой опасности и потому неэффективна; 3) в то же время заставить всех считать, что под ракетными испытаниями Иран маскирует свои длительные попытки создать ядерное оружие; 4) высмеять результаты работу Ирана над своей ракетной программой, утверждая, что вся эта программа реализуется лишь при помощи Photoshop; 5) хоть как-то отомстить за недавнее уничтожение американского беспилотника над иранским воздушным пространством силами КСИР; 6) наконец, самое главное - обосновать необходимость присутствия ракетных систем США на Ближнем Востоке…

Грандиозный скандал по рядовому поводу

Если отсечь все пропагандистские домыслы и шум, поднятый западными СМИ, то останется признать, что подобные происшествия в космической отрасли и при запуске ракет вовсе не являются чем-то необычным, аномальным или "из ряда вон выходящим". Они вовсе не являются поводом для шума, так как происходят во всех странах, ведущих спутниковые или ракетные разработки, проводящих испытания, и Иран здесь - вовсе не исключение. Но вместе с тем случающиеся то и дело аварии и инциденты отнюдь не служат доказательством неких "происков" или подрывной деятельности, которую ведет противник.

Можно вспомнить несколько примеров: взрыв в 2009 году в земной атмосфере южнокорейского спутника или неуправляемый сходе с орбиты в августе 2011 года российской протонной ракеты. А в 2014 году спутник Cignus CRS Orb-3 французско-итальянского производства, сконструированный, кстати, при посредничестве США, взорвался лишь через несколько секунд после запуска. По данному поводу можно также вспомнить и сбой в траектории движения южнокорейского спутника STSAT-2A в 2009 году, радиолокационные помехи и падение российского спутника Zenit-2SB в 2012 году, прекращение движения и остановка малазийского спутника Telkom-3 в том же 2012 году, (…) авария на космической станции ISS Expedition-36 Европейского космического агентства в июле 2013 года, гибель двух человек в результате аварии на российском космодроме Плесецк в ноябре 2013 года, сбой в работе израильского спутника Amos-6 во время заправки в 2016 году и еще многие похожие происшествия.

Кто уничтожает американские спутники?

А сейчас, следуя логике американского президента, стоит спросить у Дональда Трампа, который пытается своими пропагандистскими жестами намекнуть, что авария на иранском космодроме вполне могла бы произойти и в результате диверсии, устроенной США, "если бы только они этого захотели", - кто же тогда причастен к многочисленным авариям американских спутников? Кто тогда, например, мог быть виновен в трагедии шаттла "Челленджер" в 1986 году - ведь до сих пор ни одна страна не взяла на себя ответственности за этот трагический инцидент и не желала "успеха" в расследовании его причин, как сделал сейчас Дональд Трамп?

А ведь можно еще и вспомнить огромную трагедию в американской спутниково-космической отрасли в 2003 году. Тогда США, воспользовавшись длительным периодом экономических потрясений в России, вызванных распадом СССР в 1991 году, уже было превратились в самую могущественную космическую державу. Но после взрыва шаттла в 2003 году ей пришлось почти полностью свернуть свои космические программы. Напомним, что 1 февраля 2003 года, после завершения своей миссии и входа в атмосферу Земли взорвался космический шаттл "Колумбия", в результате чего погибли 7 находящихся на борту пассажиров. Это стало самой крупной катастрофой США в области научных исследований космоса.

(…)

Необходимо подчеркнуть, что все вышеперечисленное - лишь малая часть тех аварий, которые случались в военно-космической и спутниковой отрасли, в том числе США. А господину Трампу следует посоветовать, чтобы он, прежде чем строчить свои пропагандистские твиты и пытаться запугивать всех американской "несокрушимой" военной мощью, потрудился бы изучить статистику космической отрасли, понять суть и принципы работы космических спутников, позвать на помощь своих советников и специалистов, которых у него так много!

* Для удобства читателей перевод публикации приводится с сокращениями