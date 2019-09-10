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10.09.2019
Независимое военное обозрение

Москва готова к союзническим отношениям с Парижем

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

На встрече глав военных ведомств России и Франции идет речь о стратегическом сотрудничестве

Минобороны России готово сотрудничать с военным ведомством Франции настолько тесно, насколько готовы к этому французские военные. Именно так министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу охарактеризовал свою позицию на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

"Мы 3 сентября провели с вами обстоятельный разговор, обсудили массу тем, которые касаются наших общих интересов, касаются вопросов безопасности в Европе. Обменялись мнениями по основным вопросам сегодняшней нашей встречи", - сказал Шойгу, обращаясь к главе французского военного ведомства.

Он так же отметил, что разделяю нацеленность Минобороны Пятой республики на достижение конкретных результатов для придания нового импульса франко-российским отношениям в стратегической области. "Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги", - добавил министр обороны РФ.

Он напомнил, что возобновить контакты двух военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне. "Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды", - отметил глава российского военного ведомства.

По его словам, недавние переговоры начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран также подтверждают этот обоюдный настрой.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Франции Флоранс Парли планируют определить основные направления работы для развития сотрудничества двух оборонных ведомств на встрече в Москве.

"Мы внимательно изучили высказанные вами 3 сентября оценки и предложения. Практически во всех вопросах наши позиции близки. Конечно, полного совпадения мнений быть не может. Однако, полагаю, основа для уважительного разговора и готовности к диалогу по урегулированию разногласий налицо", - сказал Шойгу.

"Считаю, что итогом встречи мог бы стать согласованный перечень задач для экспертов, который наполнит наше взаимодействие новым содержанием", - продолжил он.

В свою очередь Парли сообщила, что впервые приехала в Москву. "И я понимаю, какой это важный момент в отношениях между Францией и Россией. Потому что мы должны, как я считаю, продвигаться по пути диалога", - сказала она.

Парли также поблагодарила за внимательное изучение предложений, которые представила французская сторона. "И, как и вы, я надеюсь, что по итогам этой встречи мы сможем выработать определенные направления, над которыми сможем продолжить работу в ближайшие недели и месяцы", - подчеркнула министр обороны Франции.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Россия
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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