Войска получат модификацию бронированного автомобиля К-4386 "Тайфун"

Новое в охранении передвижных стратегических ракетных комплексов на марше

Семейство бронированных автомобилей повышенной защищенности "Тайфун" пополнилось новым броневиком для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие. Транспортировкой секретных грузов занимается 12-е Главное управление Министерства обороны, отвечающее за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. И его парк подвижного состава вскоре будет усилен машиной К-4386, уже прошедшей заводские испытания.

Бронеавтомобиль включает преимущественно российские комплектующие, обеспечивает защиту от обстрелов и взрывов. Опытный образец уже прошел заводские испытания и получил литеру "О". СМИ сообщали, что минные и баллистические испытания техники проводятся с созданием реальных угроз – мин, взрывных устройств, пуль.

Высокий уровень защищенности колесных бронированных автомобилей с усиленной противоминной защитой, большим дорожным просветом и возможностью установки различного оборудования или вооружений позволяет использовать их для сопровождения колонн, перевозки личного состава и грузов. Бронеавтомобили можно десантировать и эксплуатировать в горных условиях на высоте до 4500 м над уровнем моря, они способны преодолевать перевалы до 4650 м.

Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости первоначально создавался для ВДВ. На базе защищенного автомобиля специального назначения К-4386 или Тайфун-ВДВ, приспособленного к десантированию парашютным способом, были созданы 6 модификаций для различных родов войск, в их числе бронеавтомобиль сопровождения колонн, а также мобильный постановщик минных заграждений, машина управления артиллерией и другие.

В К-4386 размещаются 8 человек, установлены "противоминные кресла", предусмотрено оснащение дистанционно управляемым пулеметным модулем. Бронированный корпус создан из керамики и стали, используются специальные бронестекла. V-образное днище выдерживает мощность взрыва до 8 кг в тротиловом эквиваленте, защищает от осколков и позволяет эффективно рассеивать взрывную волну. На крышу устанавливается различное вооружение - от 30-мм пушки до миномета, или опорно-поворотное устройство с защитой стрелка.

Колесная формула 4х4, запас хода по топливу – 1200 км, максимальная скорость 130 км/ч, снаряженная масса – 11 т. Эта машина представляет собой безрамную конструкцию, по принципу несущего корпуса, что позволяет снизить массу автомобиля. Под защищенным капотом помещается дизельный двигатель мощностью 350 л.с.

"Тайфун" создавался при участии 120 предприятий, среди которых – Уральский автомобильный завод, КамАЗ, Ярославский моторный завод, НИИ стали, Федеральный ядерный центр в Сарове.

Впервые бронированный автомобиль был представлен выпускающим армейскую технику АО "Ремдизель". Предприятие расположено в городе Набережные Челны республики Татарстан и ранее входило в структуру КамАЗа. Броневики прежде имели в своих обозначениях название автозавода КамАЗ, теперь указывается буква "К". Организацией совместно с АО "Рособоронэкспорт" Госкорпорации "Ростех" осуществляется программа по продвижению автомобилей линейки "Тайфун" на внешний рынок. Министерство обороны сотрудничает с предприятием-экспертом в сервисе военной техники согласно контракту с АО "Ремдизель" по техническому надзору.

Ирина Дронина