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10.09.2019
ЦАМТО

Польская компания ZMT предлагает пулемет UKM-2000PE ВС Норвегии

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Пулемет UKM-2000M
Пулемет UKM-2000M.
Источник изображения: altair.com.pl.

ЦАМТО, 9 сентября. Польское предприятие Zaklady Mechaniczne Tarnow (ZMT) представило на Международной выставке оборонной промышленности MSPO-2019 в Кельце окончательный вариант экспортной версии пулемета второго поколения UKM-2000PE.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, компания предлагает вариант пулемета с коротким стволом в рамках проводимого в Норвегии тендера на поставку нового легкого пулемета (LWMG), который заменит состоящие в настоящее время на вооружении MG3.

Показанный на MSPO-2019 модернизированный вариант UKM-2000PE под патрон калибра 7,62х51 мм отличается стволом длиной 440 мм или 540 мм. Масса оружия – 9-10 кг, длина – 1070/1156 мм со сложенным прикладом или 1170-1256 мм с разложенным прикладом.

UKM-2000PE предлагается в различных конфигурациях с различными прикладами, планками Picatinny / NATO, складными сошками, мягкими и жесткими коробками для боеприпасов.

ZMT также производит модернизированный вариант UKM-2000C с электрическим спуском для замены танкового пулемета MG3, установленного на танках "Леопард-2A4/A5" Сухопутных войск Польши.

Модернизированный пулемет UKM-2000P состоит на вооружении ВС Польши с 2015 года. Кроме того, 2872 пулемета заказала Нигерия.

В июле ВС Норвегии объявили тендер на поставку 1000 пулеметов LWMG под патрон 7,62х51 мм для Сухопутных войск и еще 3000 ед. для сил территориальной обороны и резерва. Стоимость 7-летнего рамочного соглашения оценивается в 100-700 млн. норв. крон (11-78 млн. долл.).

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Страны
Нигерия
Норвегия
Польша
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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