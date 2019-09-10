Роскосмос потратит более 525 млн руб. на разработку новых двигателей

Эта работа должна быть закончена до ноября 2021 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Роскосмос намерен заключить контракт на разработку новых двигателей и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники. Сумма контракта составит более 525 млн рублей, говорится в документах, размещенных в понедельник на портале госзакупок.

"Головной исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить научно-исследовательскую работу на тему: "Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов", - говорится в проекте госконтракта.

Работы будут вестись по шифру "Форсаж". Они должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2021 года. Начальная сумма контракта составляет 525,65 млн рублей.

Планируется, что научно-исследовательские работы будут вестись по теме бортовой энергетики, электроракетных двигателей, применению композиционных и керамических материалов в ракетных двигателях. В частности, в техническом задании поставлена задача исследовать эффективность "применения комбинированных энергодвигательных систем на основе тепловых ракетных двигателей и электроракетных двигателей в составе марсианского экспедиционного комплекса".

Ранее в сентябре Роскосмос разместил на портале госзакупок заявку на разработку новых высокотемпературных композиционных материалов для ракетно-космической техники.