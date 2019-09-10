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10.09.2019
ТАСС

Роскосмос потратит более 525 млн руб. на разработку новых двигателей

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Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Источник изображения: https://ria.ru/20190904/1558318979.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Эта работа должна быть закончена до ноября 2021 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Роскосмос намерен заключить контракт на разработку новых двигателей и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники. Сумма контракта составит более 525 млн рублей, говорится в документах, размещенных в понедельник на портале госзакупок.

"Головной исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить научно-исследовательскую работу на тему: "Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов", - говорится в проекте госконтракта.

Работы будут вестись по шифру "Форсаж". Они должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2021 года. Начальная сумма контракта составляет 525,65 млн рублей.

Планируется, что научно-исследовательские работы будут вестись по теме бортовой энергетики, электроракетных двигателей, применению композиционных и керамических материалов в ракетных двигателях. В частности, в техническом задании поставлена задача исследовать эффективность "применения комбинированных энергодвигательных систем на основе тепловых ракетных двигателей и электроракетных двигателей в составе марсианского экспедиционного комплекса".

Ранее в сентябре Роскосмос разместил на портале госзакупок заявку на разработку новых высокотемпературных композиционных материалов для ракетно-космической техники.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
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Марс
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