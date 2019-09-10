Первый модернизированный "Овод" продолжит ходовых испытаний

Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 (шифр "Овод") вышел в море, где пройдет очередной этап заводских ходовых испытаний. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, в течение нескольких дней моряки и представители промышленности проведут маневренные и скоростные испытания "Смерча", проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также испытают вооружение корабля.

Работы по модернизации малого ракетного корабля начались в 2017 году. За этот период на "Смерче" демонтировали пусковые установки ракет "Малахит" и заменили их комплексом противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь "Смерч" несет 16 таких ракет, уточнили в пресс-службе военного ведомства.

К началу августа завершились работы по монтажу на МРК "Смерч" новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА.

Планируется, что до конца года, после завершения испытаний всех систем и оружия, "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.

"Смерч" – малый ракетный корабль проекта 12341, шифр "Овод". Построен на Владивостокском судостроительном заводе, несет службу с марта 1985 года.

Длина корабля – 59,3 метра, ширина – 11,8 метра, полное водоизмещение – 730 тонн. Максимальная скорость – 34 узла. Экипаж – 64 человека, автономность – 10 суток. Помимо противокорабельных ракет и 76-мм пушки вооружен зенитным ракетным комплексом самообороны "Оса-М" и 30-мм АК-630М.