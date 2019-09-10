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10.09.2019
Lenta.ru

Украинским двигателям для российских кораблей нашли замену

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Николай Протопопов / РИА Новости

Заместитель гендиректора "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Юрий Шмотин заявил о создании линейки отечественных двигателей для кораблей ВМФ России вместо украинских силовых установок. Об этом пишет РИА Новости.

"ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8 тысяч лошадиных сил до 25 тысяч лошадиных сил", — сказал Шмотин.

По словам конструктора, двигатели относятся к семейству М70 как для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках. Также созданы двигатели М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386.

Вместе с тем Шмотин отчитался о планах по разработке газогенераторного двигателя для сверхзвукового самолета. На данный момент в ОДК ведутся работы по поиску научно-исследовательских работ, его разработка должна завершиться к 2024 году. Он создается для гражданской версии сверхзвукового самолета на базе ракетоносца Ту-160.

Для вертолета Ка-62 ОДК создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, отметил Шмотин: "Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. Второй проект — ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолет Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России". Вертолет рассчитан на перевозку 15 пассажиров на расстояние до 600 километров.

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КА-226
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Компании
ОДК УК
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