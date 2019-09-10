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10.09.2019
ЦАМТО

Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время

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Российский многоцелевой вертолет Ка-226 на форуме Армия-2018 в Кубинке
Российский многоцелевой вертолет Ка-226 на форуме Армия-2018 в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 9 сентября. Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время, эскизно-технический проект согласуют в этом году.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

"Работы инициированы, они находятся под контролем Ростеха и финансируются. В этом году будет утвержден эскизно-технический проект, и мы приступим к заказу материальной части. В ближайшее время будет собран первый двигатель. Все план-графики определены, сроки установлены", – цитирует "РИА Новости" Ю.Шмотина.

Он также сообщил, что в случае, если для вертолета "Ансат" будет достаточно двигателя мощностью 600 или 700 л.с., то ВК-650В также будет предложен "Вертолетам России".

Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков в интервью "РИА Новости" сообщил, что отечественный двигатель для вертолета "Ансат" и Ка-226 будет сертифицирован в 2023 году. Он не сообщил название этой силовой установки, однако отметил, что этот двигатель находится в классе мощности 400-700 л.с.

Как напоминает агентство, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 т, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. В настоящее время на вертолете установлены французские двигатели Arrius 2G1.

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Сердюков Анатолий
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1 комментарий
№1
10.09.2019 01:32
А его уже представили на ВЭФ.
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