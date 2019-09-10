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10.09.2019
Военное обозрение

Названы сроки разработки газогенератора для двигателя сверхзвукового авиалайнера

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Стали известны примерные сроки создания российской промышленностью основы для отечественного перспективного авиационного двигателя.

Ту-144

Источник изображения: topwar.ru

РИА Новости со ссылкой на Объединённую двигателестроительную корпорацию пишет о том, что на рубеже 2023-2024 годов ОДК планирует предложить новый газогенератор. Именно он и является, по сути, основой для новейшего отечественного авиационного газотурбинного двигателя.

Генконструктор входящей в Ростех ОДК Юрий Шмотин:

Мы формируем решения, которые сможем предложить заказчику (…) Мы знаем критические технологии, которые должны быть отработаны для создания такого двигателя.

Речь идёт о двигателе для сверхзвукового авиалайнера.

Эти слова Юрия Шмотина обращают на себя особое внимание в связи с тем, что буквально на днях Анатолий Сердюков, возглавляющий ныне авиакластер "Ростеха", заявлял об отсутствии перед "Ростехом" задачи по созданию двигателя для сверхзвукового самолёта. При этом тот же Сердюков отметил наличие такого потенциала у корпорации. Значит, такой потенциал готовы реализовать при создании новейшего двигателя.

Некоторое время назад с предложением о создании в России новейшего сверхзвукового авиалайнера выступил президент России. По словам Путина, определённого рода задел имеется у нашей страны с советских времён, также имеется опыт использования сверхзвуковых самолётов в военной сфере. Речь зашла и об опыте эксплуатации пассажирского авиалайнера Ту-144.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
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