Правительство Малайзии может аннулировать контракты на приобретение вертолетов MD-530G и САУ M-109A5

ЦАМТО, 9 сентября. Правительство Малайзии рассматривает возможность аннулирования контрактов по закупке легких боевых вертолетов MD-530G и самоходных артиллерийских установок M-109A5.

Как сообщает блог Malaysian Defence, точные причины возможного аннулирования контрактов достоверно не известны (для справки: оба контракт, о которых идет речь, значительно отстали от графика). Вероятно, аннулирование договоров является результатом ревизии проектов в оборонной сфере, проведенной нынешним правительством.

Известно, что Министерство обороны Малайзии 13 июня 2019 года представило в антикоррупционную комиссию отчет о контракте на сумму более 300 млн. ринггитов по закупке в 2015 году шести легких боевых вертолетов MD-530G, которые до сих пор не получены. Согласно последней договоренности, вертолеты планировалось поставить в два этапа – два в июле 2017 года, остальные – в декабре 2018 года. Тем не менее, и эта договоренность не выполняется. На текущий момент правительство Малайзии выплатило подрядчику программы, компании MD Helicopters, Inc. (MDHI), 112,65 млн. ринггитов, что составляет 35% от общей стоимости сделки.

Гарантийное письмо с представителями администрации США на приобретение 155-мм самоходных гаубиц M-109A5 было подписано в апреле 2016 года. ВС Малайзии планировали приобрести до 29 САУ из числа избыточных вооружений ВС США. Данный проект также не выполняется.

Высокопоставленный источник Malaysian Defence в малазийском оборонном ведомстве подчеркнул, что окончательное решение относительно аннулирования этих двух проектов правительство страны еще не приняло.