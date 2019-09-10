Минобороны России готово к полноформатному сотрудничеству с Францией

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что возобновить контакты двух военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны России готово сотрудничать с военным ведомством Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

"Мы 3 сентября провели с вами обстоятельный разговор, обсудили массу тем, которые касаются наших общих интересов, касаются вопросов безопасности в Европе. Обменялись мнениями по основным вопросам сегодняшней нашей встречи", - сказал Шойгу.

"Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги", - добавил министр обороны РФ.

Он напомнил, что возобновить контакты двух военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне. "Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды", - отметил глава российского военного ведомства.

По его словам, недавние переговоры начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран также подтверждают этот обоюдный настрой.

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