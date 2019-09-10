"Упал" или "сбит" беспилотник Израиля в небе Ливана

Бойцы ливанской шиитской организации "Хезболла" сбили "соответствующим оружием" израильский беспилотник. Об этом передает телеканал Al-Manar со ссылкой на заявление Управления по связям со СМИ "Хезболлы".

В "Хезболле" сообщили, что беспилотник, сбитый над деревней Рамие вблизи израильской границы, находится в "руках у членов группировки".

В прошлом месяце лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что его движение будет сбивать любые израильские беспилотники, которые войдут в воздушное пространство Ливана на фоне повышенной напряженности в регионе.

Насралла подчеркнул, что на военные действия со стороны Израиля "Хезболла" готова ответить массированным ударом по приграничным областям.

Позже газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник в Армии обороны Израиля сообщила, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС не был сбит бойцами "Хезболлы" на юге Ливана, а упал из-за технической неисправности.