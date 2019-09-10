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10.09.2019
Военно-промышленный курьер

Южнокорейцы будут ловить пиратов в Аденском заливе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Южнокорейское подразделение по борьбе с пиратством Чхонхэ, отправившееся в Ормузкий пролив, прибыло в Аденский залив. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС страны.

По их словам, эскадренный миноносец класса "Чхунмунгон Ли Сун Син" и эсминец "Тэ Чжоён" с подразделением Чхонхэ на борту достигли Аденского залива на прошлой неделе.

Известно, что южнокорейское подразделение будет патрулировать регион до февраля 2020 года.

По словам военных, эскадренный миноносец класса "Чхунмунгон Ли Сун Син", оснащенный зенитно-артиллерийским комплексом, зенитными ракетами SM-2, противокорабельными ракетами SSM-700K, был отправлен в данные воды в четвертый раз.

Регнум отмечает, если правительство Южной Кореи примет решение о присоединении к коалиции США, подразделение Чхонхэ отправится в Ормузкий пролив, путь до которого займет четыре дня.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
Haeseong
SM-2
Проекты
2020-й год
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