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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Российские корабли с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау

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Mahachkala
Малый артиллерийский корабль «Махачкала». Источник: militaryrussia.ru.

Актау. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В морской порт Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана, на западе) в понедельник с дружественным неофициальным визитом прибыли малый артиллерийский корабль "Махачкала" и гидрографическое судно "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс ".

Как отметили во время встречи представители казахстанской и российской сторон, для обеспечения морской экономической безопасности на Каспии требуется слаженное и тесное взаимодействие между прикаспийскими странами.

"У нас интерес один - это наше родное Каспийское море, море дружбы. Мы рассчитываем наращивать дружественные связи с нашими соседями для нейтрализации потенциальных угроз безопасности стран прикаспийских государств", - сказал командир малого артиллерийского корабля "Махачкала", гвардии капитан III ранга Кирилл Александров.

В свою очередь помощник командира минно-трального корабля "Алатау" Адилет Багдабаев сообщил корреспонденту "Интерфакс ", что такие мероприятия играют огромную роль в плане взаимного обмена опытом.

"Визиты кораблей осуществляются ежегодно, проводятся и двусторонние учения. С каждым годом мы наращиваем защиту морской экономической деятельности в Каспийском море и в этом плане плотно взаимодействуем с коллегами из соседних стран", - сказал он.

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