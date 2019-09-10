Запрет снят? Украинцы пролетят над Россией

Наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией

Наблюдатели из США и Украины совершат полет над Россией в рамках Договора по открытому небу. Миссия вылетит на румынском самолете Ан-30 с аэродрома Кубинка, на борту будут находиться также и российские специалисты. Наблюдательные полеты проходят регулярно, Россия также облетает территории европейских стран и США.

На этой неделе, с 9 по 14 сентября, украинские и американские наблюдатели выполнят полет над территорией России в рамках, предусмотренных Договором по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает газета Минобороны "Красная звезда".

Полет будет совершать румынский самолет Ан-30, он вылетит с аэропорта Кубинка, расположенного в Подмосковье. На борту, кроме эмиссаров из США и Украины, будут находиться российские специалисты.

Они будут осуществлять контроль над соблюдением параметров полета, согласованных заранее, а также применение аппаратуры, которую предусматривает договор.

Неделей ранее стало известно, что российские военные выполнят наблюдательный полет над Финляндией в рамках ДОН. По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, полет будет совершаться на российском Ан-30Б.

Тогда же США и Чехия провели наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии.

В конце августа российские военные наблюдатели провели полет над Великобританией. За пару недель до этого аналогичный полет над Россией провели военные из США и Италии.

В середины весны российский самолет разведчик Ту-214ОН совершил наблюдательный полет над стратегическими военными базами на территории США, вылетев с авиабазы "Роузкранс" в штате Миссури и пролетев над закрытыми районами штатов Колорадо, Техас, Оклахома и Нью-Мексико, передает ФАН.

В течение почти шести часов российские военные наблюдатели могли смотреть на хранилище ядерных боеголовок ВВС США на авиабазе "Киртлэнд", хранилищем химического оружия в Пуэбло в штате Колорадо и ракетным полигоном в районе Лос-Аламосской национальной лаборатории, где разрабатывается ядерное оружие.

В феврале 2018 года главный редактор журнала "Солдаты России" Владислав Шурыгин напомнил, что Договор по открытому небу касается, в первую очередь, ядерного оружия, передает НСН.

"Ежегодно для каждой стороны определяется квота полетов над территорией стран-участниц договора. В рамках этой квоты разрешается полет самолетов той или иной страны по согласованному маршруту. Вмешиваться в него ни одно из сторон не имеет права. Таковы условия инспекционных полетов. Самолет-разведчик ведет фотографирование и радиолокационную разведку местности. Обычно в год их бывает от 30 до 40", - сообщил Шурыгин.

Договор по открытому небу был подписан мировыми державами 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он предоставляет государствам-участникам право проводить наблюдательные полеты над любыми территориями партнеров в соответствии с оговоренными квотами миссий.

ДОН также учредил Консультативную комиссию по открытому небу, решения в которой принимаются консенсуально и имеют обязательную силу.

Страны-участницы договора могут задействовать оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени, радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой, инфракрасные устройства. Однако есть определенные ограничения по качеству передаваемого изображения.

Стоит отметить, что соблюдение ДОН уже становилось камнем преткновения в отношениях между Россией и США. В 2017 году Госдепартамент обвинил Москву в "несоблюдении" договора.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, вместе с тем, заявил на слушаниях в сенате, что сохранение Договора по открытому небу с Россией - в интересах США.

На вопрос одного из сенаторов о якобы нарушении Россией положений документа генерал Данфорд заявил, что "будет лучше, если Договор по открытому небу с Россией будет и дальше реализовываться, но если Россия не будет выполнять его положения, то тогда договор не нужен". Российская сторона обвинения со стороны американцев отрицала.

Причиной конфликта было ограничение полетов для иностранных наблюдателей над Калининградской областью. В ответ Штаты решили запретить россиянам совершать полеты над Гавайями и Аляской.

Иван Апулеев