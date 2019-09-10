Airbus Helicopters поставила 1000-й вертолет семейства "Супер Пума"

ЦАМТО, 9 сентября. Компания Airbus Helicopters объявила о поставке 1000-го вертолета семейства "Супер Пума". Им стал собранный на предприятии в Мариньяне (Франция) двухдвигательный многоцелевой вертолет H-215.

Вертолет был передан Федеральной полиции Германии (Bundespolizei) для поддержки командования Havarie, которое отвечает за реагирование на чрезвычайные ситуации на море у побережья Германии.

Данная поставка завершает выполнение контракта с Федеральной полиции Германии на продажу четырех H-215. Первые три машины были переданы заказчику в декабре 2018 года. Таким образом, парк "Супер Пума" Федеральной полиции Германии увеличился до 23 вертолетов, включая 19 AS-332L1, что делает немецкую полицию одним из крупнейших операторов "Супер Пума" в мире.

Семейство военных и гражданских вертолетов "Супер Пума" успешно применяется в различных сферах. В гражданском сегменте это, в частности, борьба с пожарами, строительство линий электропередач, перевозка пассажиров и поддержка операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На текущий момент вертолеты "Супер Пума" эксплуатируются почти 100 заказчиками из 59 стран различных регионов мира. Семейство "Супер Пума" включает модели H-215 и H-225 для гражданского рынка, выпускаемые Airbus Helicopters для правоохранительных органов, проведения авиационных работ и поисково-спасательных операций, применения на морских промыслах и выполнения общественных работ. Машины могут эксплуатироваться в экстремальных условиях. В военном секторе Airbus Helicopters предлагает H-215M и H-225M для проведения поисково-спасательных операций, перевозки войск, выполнения специальных операций и других задач.