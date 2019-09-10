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10.09.2019
Lenta.ru

Индия впервые отправила корабль на Луну и потеряла его

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Индия впервые отправила космический корабль на Луну, однако потеряла с ним связь за секунды до его посадки, всего в двух километрах от цели. Об этом сообщает журнал Science.

Издание отмечает, что Индия могла бы стать четвертой страной, совершившей посадку на Луну, после Соединенных Штатов, Советского Союза и Китая. Представители Индийской организации космических исследований (ISRO) не уточнили, разрушен ли их корабль.

Премьер-министр Нарендра Моди был проинформирован о потере аппарата и вскоре после этого уехал из центра запуска. Пресс-конференция в честь пуска корабля на Луну была отменена. Старший научный сотрудник института исследований и анализа обороны Аджей Леле заявил, что неудача — это часть игры. Он добавил, что Индия попыталась совершить то, чего раньше никогда не делала.

По мнению ученых из ISRO, есть признаки того, что корабль отклонился от запрограммированной траектории и не смог контролировать свою скорость с помощью четырех боковых подруливающих устройств и одного среднего двигателя. Эксперты добавили, что продолжают анализировать данные и устанавливать причину произошедшего.

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Страны
Индия
Китай
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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