Союзники по НАТО начинают совместное "патрулирование" на территории Сирии

Вооруженные силы Турции вошли на территорию северных провинций Сирии для создания совместно с США "демилитаризованной зоны".

По замыслу Анкары и Вашингтона, зону протяженностью 2000 км и глубиной в 20 км будут патрулировать вооруженные силы двух стран, что обезопасит границы Турции от вооруженных формирований, действующих в Сирии. При этом США и Турция действуют без координации с российской армией и сирийскими властями.

Фактически это агрессия против суверенной страны. На протяжении нескольких лет камнем преткновения между США и Турцией оставался "курдский вопрос". Сирийские курды, получающие от США военную поддержку для борьбы с террористами, воспринимаются в Анкаре как потенциальная угроза.

Часть сирийской территории находится под контролем проамериканских курдских Отрядов народной самообороны, и никто не мешает этим отрядам переходить границу и воевать с турками американским оружием.