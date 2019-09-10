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10.09.2019
Военно-промышленный курьер

Союзники по НАТО начинают совместное "патрулирование" на территории Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы Турции вошли на территорию северных провинций Сирии для создания совместно с США "демилитаризованной зоны".

По замыслу Анкары и Вашингтона, зону протяженностью 2000 км и глубиной в 20 км будут патрулировать вооруженные силы двух стран, что обезопасит границы Турции от вооруженных формирований, действующих в Сирии. При этом США и Турция действуют без координации с российской армией и сирийскими властями. 

Фактически это агрессия против суверенной страны. На протяжении нескольких лет камнем преткновения между США и Турцией оставался "курдский вопрос". Сирийские курды, получающие от США военную поддержку для борьбы с террористами, воспринимаются в Анкаре как потенциальная угроза. 

Часть сирийской территории находится под контролем проамериканских курдских Отрядов народной самообороны, и никто не мешает этим  отрядам переходить границу и воевать с турками американским оружием. 

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
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