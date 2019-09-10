Впервые аэрозольную маскировку расчетов "Искандеров" провели в движении

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЦВО впервые провели специальную обработку ОТРК "Искандер-М" тепловыми машинами в движении, что позволило сократить время обработки более чем в полтора раза.

Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, подводя итоги специального учения, состоявшегося на полигоне в Оренбургской области.

"По замыслу специального учения, погрузка и оборудование стартовых позиций расчетов "Искандер-М" были скрыты новейшими комплексами термодымовой аппаратуры ТДА-3. Впервые проведена обработка ракетного комплекса в движении, что позволило сократить время обработки в 1,6 раз. Созданная аэрозольная завеса на площади более 5 тыс кв. м существенно снизила эффективность средств визуальной разведки и систем наведения ракет условного противника", - заявил командующий.

А.Лапин добавил, что в ходе учения было поставлено 18 действительных и 16 ложных аэрозольных завес на площади свыше 100 кв м, тем самым скрыв до 300 ед. техники.

Дымовая машина ТДА-3 предназначена для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки с целью защиты людей, техники и важных тыловых объектов, а также для распыления инсектицидных растворов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.