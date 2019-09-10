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10.09.2019
ТАСС

Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне

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Модель Луны
Модель Луны.
Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

Бывший глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace отметил, что эта база понадобится для разработки огромных запасов гелия-3

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3. Об этом сообщил журналистам бывший глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи.

"Индия может создать производство на Луне для разработки огромных запасов ценного сырья - гелия-3 - и доставки его на Землю. Гелий-3 будет новым энергоносителем будущего", - цитирует в понедельник Пиллаи журнал Outlook. "В области космических исследований мы - одна из четырех стран мира, которые полностью овладели такими технологиями", - добавил Пиллаи.

Он отметил, что интерес к созданию базы на Луне в настоящее время демонстрируют США, Россия и Китай. "И Индия, конечно, тоже проследует [в этом направлении]", - сказал эксперт.

Заявление Пиллаи прозвучало после того, как Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела на орбиту Луны зонд "Чандраян-2". В минувшую субботу ISRO также попыталась осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность спутника Земли луноход "Прагьян". Однако операция закончилась неудачей - на заключительном этапе посадки с модулем была потеряна связь.

Гелий-3 - побочный продукт процессов, протекающих на Солнце, на Земле его немного, поскольку нашу планету защищает атмосфера. На Луне, которая не имеет атмосферы, в лунной пыли этого вещества, по разным оценкам, накопилось от 500 тыс. тонн до нескольких миллионов тонн. Как полагают эксперты, благодаря одной тонне гелия-3 можно получать энергию, эквивалентную той, которая получается при сгорании 15 млн тонн нефти.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
ISRO
Проекты
Луна
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