Войти
10.09.2019
Военное обозрение

Учения по-туркменски: генералы стоя записывают вводные от верховного главкома

353
0
0

В сети появилось видео с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который проинспектировал одну из войсковых частей и понаблюдал за тренировками и учениями туркменских военнослужащих.

Источник изображения: topwar.ru

Изначально "вводные" для тренировок дал сам Бердымухамедов, которого около месяца назад поспешила объявить "усопшим" зарубежная пресса и туркменская оппозиция. Находясь в палатке с офицерами, перед которыми были выставлены армейские ноутбуки, демонстрирующие рабочий стол с туркменским флагом, верховный главнокомандующий сообщил, что нужно отработать "широкий спектр действий". Офицеры записывали слова президента в своих блокнотах; полковники и генералы на одном из этапов получения вводных записи вели стоя.

Затем Бердымухамедов на горном велосипеде решил лично проверить, как идёт подготовка военнослужащих. В новостном выпуске можно видеть, как президент Туркмении осматривает военную технику, проезжает мимо роты солдат, проходящих физподготовку и оттачивающих навыки рукопашного боя на склоне холма.

В то же время на пустынной площадке были организованы практические стрельбы.

Отдельно внимание на себя обратили стрелки, которые в составе организованной колонны двигались по холму на мотоциклах.

Бердымухамедову показали антитеррористические тренировки спецподразделений, практически цирковое прохождение полосы препятствий с кувырками через голову в воздухе. Помимо всего прочего было показано своеобразное армейское ралли на внедорожниках.

За пределами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который часто сам демонстрирует навыки обращения с оружием и даже обучает этим навыкам офицеров, назвали "Туркменатором".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Туркменистан
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.09.2016
Чрезвычайные ведомства каспийских стран отработают совместные учения
20.06.2016
«Стилетом» в спину Москвы
11.04.2016
Белые пятна воздушно-космической обороны СНГ
10.09.2013
СНГ "прикроют" из космоса
08.07.2013
Непредсказуемость фактора-2014
10.12.2012
Противоракетное Содружество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.09 06:57
  • 142
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 06:44
  • 1
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 10.09 01:37
  • 1
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
  • 10.09 01:32
  • 1
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 00:17
  • 9
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 09.09 23:57
  • 7
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 09.09 23:49
  • 1
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 09.09 23:36
  • 6
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 09.09 23:19
  • 6
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 09.09 18:46
  • 7
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 09.09 18:01
  • 2
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
  • 09.09 17:17
  • 2
Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра
  • 09.09 17:02
  • 25
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 09.09 15:57
  • 1
Чем сильны войска Центрального военного округа
  • 09.09 15:48
  • 37
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами