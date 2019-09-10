Учения по-туркменски: генералы стоя записывают вводные от верховного главкома

В сети появилось видео с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который проинспектировал одну из войсковых частей и понаблюдал за тренировками и учениями туркменских военнослужащих.

Источник изображения: topwar.ru

Изначально "вводные" для тренировок дал сам Бердымухамедов, которого около месяца назад поспешила объявить "усопшим" зарубежная пресса и туркменская оппозиция. Находясь в палатке с офицерами, перед которыми были выставлены армейские ноутбуки, демонстрирующие рабочий стол с туркменским флагом, верховный главнокомандующий сообщил, что нужно отработать "широкий спектр действий". Офицеры записывали слова президента в своих блокнотах; полковники и генералы на одном из этапов получения вводных записи вели стоя.

Затем Бердымухамедов на горном велосипеде решил лично проверить, как идёт подготовка военнослужащих. В новостном выпуске можно видеть, как президент Туркмении осматривает военную технику, проезжает мимо роты солдат, проходящих физподготовку и оттачивающих навыки рукопашного боя на склоне холма.

В то же время на пустынной площадке были организованы практические стрельбы.

Отдельно внимание на себя обратили стрелки, которые в составе организованной колонны двигались по холму на мотоциклах.

Бердымухамедову показали антитеррористические тренировки спецподразделений, практически цирковое прохождение полосы препятствий с кувырками через голову в воздухе. Помимо всего прочего было показано своеобразное армейское ралли на внедорожниках.

За пределами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который часто сам демонстрирует навыки обращения с оружием и даже обучает этим навыкам офицеров, назвали "Туркменатором".