Войти
10.09.2019
Известия.ru

Раскрыты подробности цифровой модернизации вертолета Ми-24

350
0
+1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до уровня Ми24П-1М, сообщил представитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

Он отметил, что Ми-24п-1М стал "реально цифровым". В нем заменили 90% радиоэлектронного оборудования.

"Здесь заменено всё: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", — цитирует его "РИА Новости".

По словам Михеева, в скором времени вертолеты вернутся в летную часть.

Первые Ми-24 поступили на вооружение в 1976 году.

В августе стало известно, что военно-транспортные самолеты Ил-76 начали оснащать новейшими бортовыми системами, которые обнаруживают приближающиеся ракеты по излучению их двигателей. Это позволит создать помехи для вражеских снарядов и повысить живучесть самолетов в прифронтовых зонах.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-76
Ми-24
Компании
КРЭТ
Похожие новости
14.08.2017
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
17.03.2017
Засветились: как Россия, Китай и США разрабатывают лазерное оружие
19.02.2015
Ростех представит на «Аэро Индия-2015» масштабную экспозицию
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
13.03.2007
АВИАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫ Узбекистан с помощью России пытается реанимировать самолетостроение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.09 06:57
  • 142
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 06:44
  • 1
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 10.09 01:37
  • 1
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
  • 10.09 01:32
  • 1
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 00:17
  • 9
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 09.09 23:57
  • 7
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 09.09 23:49
  • 1
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 09.09 23:36
  • 6
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 09.09 23:19
  • 6
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 09.09 18:46
  • 7
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 09.09 18:01
  • 2
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
  • 09.09 17:17
  • 2
Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра
  • 09.09 17:02
  • 25
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 09.09 15:57
  • 1
Чем сильны войска Центрального военного округа
  • 09.09 15:48
  • 37
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами