Раскрыты подробности цифровой модернизации вертолета Ми-24

Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до уровня Ми24П-1М, сообщил представитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

Он отметил, что Ми-24п-1М стал "реально цифровым". В нем заменили 90% радиоэлектронного оборудования.

"Здесь заменено всё: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", — цитирует его "РИА Новости".

По словам Михеева, в скором времени вертолеты вернутся в летную часть.

Первые Ми-24 поступили на вооружение в 1976 году.

В августе стало известно, что военно-транспортные самолеты Ил-76 начали оснащать новейшими бортовыми системами, которые обнаруживают приближающиеся ракеты по излучению их двигателей. Это позволит создать помехи для вражеских снарядов и повысить живучесть самолетов в прифронтовых зонах.