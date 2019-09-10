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10.09.2019
Российская газета

На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

На Камчатке моряки-подводники Тихоокеанского флота провели тренировки по спасению из подводной лодки, лежащей на грунте, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Члены экипажа одной из субмарин в рамках нормативов надели спасательное снаряжение, проверили его герметичность и покинули аварийную подлодку через торпедный аппарат, свободно всплыв.

Кроме того, в бассейне учебно-тренажерного комплекса подводники тренировались быстро надевать спасательный костюм и садиться в надувной спасательный плот ПСН-10.


Юлия Гарднер

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