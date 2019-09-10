Первый американский корабль LCS получил противокорабельные ракеты NSM

Американские СМИ сообщили, что 3 сентября 2019 года из Сан-Диего (Калифорния) для развертывания в западной части Тихого океана (с временным базированием на Сингапур) вышел "литторальный" боевой корабль ВМС США LCS 10 Gabrielle Giffords (типа Independence). Судя по опубликованным фотографиям, данный корабль оснащен четырьмя установленными на баке контейнерными пусковыми установками норвежских противокорабельных ракет Kongsberg NSM. LCS 10 Gabrielle Giffords таким образом стал первым кораблем ВМС США, штатно получившим эти ракеты на вооружение.

"Литторальный" боевой корабль ВМС США LCS 10 Gabrielle Giffords (типа Independence), оснащенный четырьмя установленными на баке контейнерными пусковыми установками норвежских противокорабельных ракет Kongsberg NSM. 30.07.2019 (с) Josiah J. Kunkle / ВМС США

Впервые фотографии установленных на Gabrielle Giffords пусковых установок ПКР NSM были распространены ВМС США еще 10 июля. Также сообщается, что в начатом 3 сентября боевом походе на борту Gabrielle Giffords находится беспилотный вертолет Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout.

Gabrielle Giffords должен сменить на развертывании в западной части Тихого океана вышедший туда в июне 2019 года однотипный корабль LCS 8 Momtgomery. Тем самым делается попытка организовать постоянное развертывание кораблей LCS в этом регионе, после трех отдельных развертываний там кораблей LCS - .LCS 1 Freedom (в 2013 году), LCS 3 Fort Worth (в 2014 году) и LCS 4 Coronado (в 2016-2017 годах). Сообщается, что к концу года в регион должен также прибыть корабль LCS 7 Detroit. В перспективе ВМС США планируют организовать в Сингапуре постоянное базирование по ротанции четырех кораблей LCS.

Напомним, что в мае 2018 года Командование военно-морских систем (Naval Sea Systems Command) ВМС США выдало американской корпорации Raytheon контракт стоимостью 14,856016 млн долл на поставку первой партии (официально нераскрываемого количества - но, видимо, восьми) противокорабельных ракет NSM по программе Over-the-Horizon Weapon Systems для оснащения одного "литторальных" боевых кораблей LCS американского флота. Контракт включал поставку одного комплекта системы управления огнем. В рамках данного контракта ПКР NSM и были установлены на LCS 10 Gabrielle Giffords, на котором и отрабатывается интеграция комплекса на корабли. При этом контракт включал опцион, реализация которого доведет общую стоимость до 847,6 млн долл - то есть с оснащением ПКР NSM всех кораблей LCS.

Тем самым противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile) разработки норвежской группы Kongsberg и предлагаемая консорциумом Raytheon и Kongsberg выбрана в конкурсе по программе Over-the-Horizon Weapon Systems (OTH WS) для оснащения "литторальных" боевых кораблей LCS и фактически принята на вооружение ВМС США. Помимо кораблей LCS, выбранная по программе OTH WS ракета должна быть использована также для оснащения перспективных американских фрегатов FFG(X), и, не исключено, и других надводных кораблей ВМС США.

Ракета NSM, поступающая на вооружение ВМС Норвегии с 2012 года, c cамого начала вызывала большой интерес у ВМС США, которые провели первые испытательные пуски этой ракеты с корабля LCS 4 Coronado в сентябре 2014 года (опытовая пусковая установка была установлена на вертолетной взлетно-посадочной площадке корабля). Ракета NSM была официально предложена консорциумом Raytheon и Kongsberg на тендер по программе OTH WS в мае 2015 года. Официальные требования по программе OTH WS были выпущены ВМС США в феврале 2017 года. В июле 2016 года Raytheon и Kongsberg заключили соглашение о производстве ракет NSM для ВМС США путем сборки их преимущественно из норвежских комплектующих на предприятии Raytheon в Тусконе (штат Аризона). Производство пусковых установок будет осуществляться на предприятии Raytheon в Луисвилле (штат Кентукки). Стоит отметить, что в стоимости контракта, выданного 31 мая 2018 года, для Kongberg составляет 75 %, а еще 3 % приходится на долю норвежской компании Raufoss.

Каждый корабль LCS (которых сейчас предполагается иметь 35) планируется штатно оснастить двумя четырехконтейнерными пусковыми установками ПКР NSM. В заявке президента США по оборонному бюджету на 2019 финансовый год запрашивались 18 млн долл для приобретения первых восьми ПКР по программе OTH WS для кораблей LCS. C 2020 по 2022 фин. годы ВМС США намерены закупать по 12 новых ПКР ежегодно, а в 2023 фин. году - 20 ракет (на эти четыре года на эти цели должны быть выделены 129 млн долл, сюда входит и их установка на корабли со всеми необходимыми доработками).

Кроме того, в мае 2019 года Raytheon получила контракт стоимостью 47,59 млн долл Корпуса морской пехоты США на создание подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса, использующего противокорабельные ракеты NSM. Войсковые испытания морской пехотой нового берегового комплекса с ракетой NSM должны быть начаты в 2020 году. Армия США также проявляет интерес к возможности принятия на вооружение NSM в варианте берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса.

"Литторальный" боевой корабль ВМС США LCS 10 Gabrielle Giffords (типа Independence), оснащенный четырьмя установленными на баке контейнерными пусковыми установками норвежских противокорабельных ракет Kongsberg NSM. 10.07.2019 (с) Alex Corona / ВМС США